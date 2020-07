Solidariedade X voluntariado

O brasileiro de forma geral se gaba, aqui no bom sentido, de ser um povo solidário, de aceitar a todos os outros povos, de se mobilizar para atender as catástrofes naturais que nosso país atravessa, como inundações e deslizamentos, aos acidentes como desabamentos de prédios e casas ou em problemas de saúde de pessoas sem condições, por isso até muitas vezes é enganado por bandidos que se utilizam desta artimanha para conseguir dinheiro fácil e assaltar os de bom coração e em tragédias nacionais como a que estamos passando da Covid-19, neste aspecto, não há o que falar sobre o brasileiro, somos solidários.

Mas quando entramos na seara do voluntariado, ai a coisa muda de figura um pouco, temos ainda pouco engajamento voluntario nas causas brasileiras, pois a diferença está em uma palavra, compromisso, para ser voluntário existe um compromisso muito maior do que para ser solidário, solidário você pode ser uma ou algumas vezes e depois se afasta da causa sem maiores complicações, mas para ser voluntário tem que ter um compromisso maior e isso é um problemas para nós brasileiros que não temos uma cultura de voluntariado instalada desde de nossas bases estudantis.

Precisamos criar esta cultura, pois ela como qualquer outra coisa dita cultura é uma criação, precisa ser divulgada, incentivada e em algum momento viraliza e se torna uma cultura.

Será um prazer ter sua visita a nossa mais nova fonte de informação sobr4e assuntos tão nobres.