Uma lição para todos

Ainda tem gente que fala que não consegue fazer trabalho voluntário por falta de tempo, bom tempo foi uma coisa que nos deram de montão nesta pandemia, mas como um bom otimista (com baixas de vez em quando como todos), quero trabalhar como se amanhã estivéssemos livres da pandemia e pudéssemos voltar a novo normal, como todos dizem. O que você fará com seu novo tempo? Vai continuar dizendo que não tem tempo para nada? Agora que a pandemia acabou tenho que recuperar o tempo que fiquei parado. Será assim ou você vai assumir que percebeu que gastava tempo com coisas inúteis, com coisas que não valiam o tempo utilizado? Eu espero verdadeiramente que você tenha percebido o quanto tempo dispendemos com coisas que não valem a pena e assim comece a valorizar outras coisas e entre elas espero que esteja o voluntariado. Calma antes que pare a leitura porque acha que estou te obrigando a ser voluntário, não é esta minha intenção.

Perguntei a uma amiga o porquê ela fazia trabalho voluntário e como a conheço e sei do seu conhecimento da escrita, esperava um texto para me inspirar e qual não foi minha surpresa quando ela enviou um e-mail com a resposta: “por que o mundo sem solidariedade é um erro”.

Curta, direta, objetiva, clara, uma frase matadora, quando olhei, imediatamente pensei: Por que eu não escrevi isso antes?

Assim acredito que deva ser o mundo, solidário, uns cuidando dos outros, uns preocupados com os outros e assim todos viveríamos bem e em harmonia, portanto vivemos em um mundo ainda torto, ainda por ser reparado, pois ainda vivemos um modelo errado, onde cada um na sua grande maioria ainda só se preocupa com o seu cercadinho e muitos em tirar o cercadinho do outro.

O trabalho voluntario está ai como nossa lição de casa, esta pandemia veio como nossa professora, mostrando que temos muita lição de casa por fazer, não que não soubéssemos, mas ignorávamos e ela veio para dizer que não podemos fazer assim e temos que recuperar o tempo perdido. Será que entendemos a mensagem? Será que estamos fazendo nossa lição? Agora temos que esperar para ver o resultado.