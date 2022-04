Voluntariado em pauta

Entre os dias 26 e 29 de abril, acontecerá a 9ª edição do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE), promovido pela Rede Filantropia. O evento, considerado o maior da América Latina, sobre gestão para o terceiro setor, irá reunir organizações de todo o Brasil em Sorocaba (SP) para trocarem experiências e fortalecerem sua atuação em áreas como assistência social, saúde e educação.

No dia 26 das 08h às 17h acontece o Fórum Interamericano de Voluntariado, uma parceria da Rede Filantropia com o VOL (www.vol.org.br), um dia todo dedicado a discussão sobre o voluntariado, serão 30 palestrantes voluntários das mais diversas áreas e 02 palestrantes internacionais. A participação no Fórum de Voluntariado é gratuitae pode ser feita pelo site https://www.filantropia.ong/capacitacao/forumdevolutariado . O evento acontecerá de forma presencial no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), mas contará também com transmissões online ao vivo e gravadas. “O programa do Fórum Interamericano de Voluntariado foi pensado para proporcionar uma visão ampla sobre o tema que ainda é pouco explorado no Brasil. O grande objetivo do Fórum é jogar luz a esse tema que pode ser intensificado e muito mais bem aproveitado pelos mais diversos setores de nossa sociedade, principalmente formando cidadãos mais ativos e preocupados com o coletivo. Buscamos também aproximar o tema de empresas e universidades que tem um potencial gigantesco de influência para as pessoas conhecerem o que é o trabalho voluntário”, afirma Roberto Ravagnani, Curador do Fórum de voluntariado, CEO do VOL e da R.R. Desenvolvimento e Transformação Humana, apresentador e um dos palestrantes do FIFE.

No programa terá uma palestra com Stefanía Yapor do Uruguai e Juan Palácios da Guatemala, além de Enzo Celulari (CEO do Fundo Social DADIVAR) mediando uma mesa de discussão sobre MKT e tecnologia aplicada ao voluntariado.

No dia 26 de abril, às 08h, Roberto Ravagnani, Marcio Zeppelini e Thaís Iannarelli, diretora executiva da Rede Filantropia, fazem a abertura do Fórum Interamericano de Voluntariado. A programação é para gestores de OSC’s, gestores de programas de voluntariado de empresas, estudantes, voluntários.

A sua inscrição pode ser feita gratuitamente pelo site https://www.filantropia.ong/capacitacao/forumdevolutariado.