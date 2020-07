Voluntariado no seu devido lugar

Falar de lugar do voluntariado é falar de todos os lugares, pois assim é, em todos os lugares podemos ter voluntários, estou falando de um lugar de reconhecimento.

Reconhecer o trabalho voluntário é cada vez mais necessário, pois o voluntariado tem perdido muitos trabalhadores por uma visão torpe que circula sobre o assunto, muito pelas ações pontuais, importantes para muitos e relevantes em momentos de crise, portanto eles jamais podem ser descartados ou ignorados, mesmo que pareçam ser ineficazes a longo prazo.

A propaganda dada a este tipo de ação, sem uma apuração mais detalhada, presta um desserviço à causa, visto que mostra o ato de uma doação ou de uma remoção ou algo parecido, sem ter o contexto até chegar ao fato, enquanto o ideal não temos, não podemos nos contentar e temos que batalhar para melhorar a divulgação e passar a divulgar as ações estruturadas, organizadas e definidas para resultados a curto e longo prazo.

O trabalho voluntário tem evoluído bastante e a divulgação continua como há muito tempo, onde se divulgava as necessidades desesperadas de uma ou outra causa, as ações eventualmente desastradas de um grupo ou ações tipicamente chamadas de assistenciais, onde resolvemos no curtíssimo prazo, como a fome por exemplo.

Nos, os produtores de conteúdo, voluntários organizados, voluntários eventuais e principalmente as Organizações Sociais devem mostrar o devido valor do trabalho voluntário, sua importância para a sociedade e para as pessoas que o fazem, assim o voluntariado será colocado no seu devido lugar de reconhecimento.

Quero aproveitar para dizer que agora tenho mais um canal para divulgação do voluntariado como causa, além do instagran @robertoravagnani, meu podcast está disponível no meu site e no spotify - roberto ravagnani e no domingo dia 12, será lançado mais um canal de comunicação para falar do assunto.