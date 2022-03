 “Aparecida Sertaneja” destaca Alcino Alves, ex-integrante da dupla Teodoro & Sampaio 

O “Aparecida Sertaneja” volta a apresentar, ao vivo, grandes astros da música. Nesta segunda-feira (21/3), às 19h30, a apresentadora Mariangela Zan recebe entre as atrações do programa da TV Aparecida o compositor Alcino Alves. O artista participará do quadro "Homenagem" com as presenças da dupla Eduardo & Rafael e Matheus Luccato.

Além de cantor, Alcino Alves é um dos grandes compositores do Brasil. Ex-Sampaio da dupla "Teodoro e Sampaio" - entre 1996 e 2010 -, ele tem composições de sucesso, em parceria. Entre elas, as canções "As Andorinhas", "Vestido de Seda", "Trovão Azul" e "Vizinho de Deus". Paranaense, ele tem cerca de 300 composições gravadas.

E para o quadro "Encontro Musical" estarão no palco o cantor romântico Alexandre Arez e Roberto Seresteiro, um dos remanescentes da seresta. Eles cantarão juntos, além de músicas de seus respectivos repertórios.

Também integrará o time de talentos do “Aparecida Sertaneja” desta semana

o cantor Duany, irmão de Gian e Giovani, que está em carreira solo.

Vera Jardim/Asimp