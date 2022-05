 “Aparecida Sertaneja” festeja o Dia das Mães ao som de Jane & Herondy 

O “Aparecida Sertaneja” antecipa sua homenagem ao Dia das Mães nesta segunda-feira (2/5), às 19h30. Mariangela Zan recebe, ao vivo, no palco da TV Aparecida vários talentos da música para festejar as mamães de todo o Brasil.

Entre as atrações está a dupla Jane & Herondy, que irá cantar sucessos de sua carreira iniciada em 1975. Jane & Herondy, autênticos representantes dos anos 1970 e 1980, foram recordistas de vendas e execução. Os dois se mantêm até hoje presentes nas mídias embalados pelo extraordinário sucesso musical “Não Se Vá” e pela credibilidade de um casamento perfeito na arte e na vida.

Outra apresentação será da cantora Lucyana Villar. Filha de cantores, essa paulistana, desde pequena, se encantou pelo universo musical, sobretudo, ao escutar o clássico “Chora Peito”, da dupla Chrystian e Ralf, uma de suas referências. Aos sete anos, ganhou seu primeiro festival com a irmã Lucylla, com quem formou dupla, e fizeram história pelos palcos de São Paulo. Foi em 2012 que a artista abraçou a carreira solo. No programa, Lucyana Villar vai cantar com a mãe e a irmã, Lucylla.

A carioca Thalita Pertuzatti também estará no palco do “Aparecida Sertaneja". Aos 18 anos, a artista foi para São Paulo juntamente com sua irmã, Débora Pinheiro, também cantora, para participar do Programa Raul Gil. Alguns meses depois, no ano de 2009, Thalita venceu o concurso de calouros do apresentador. A cantora também foi uma das finalistas da primeira edição do "The Voice Brasil", da TV Globo, em 2012.

E para completar a lista de shows desse programa especial também cantará a dupla alagoana de sertanejo universitário: Garota Sertaneja, cuja formação é com as cantoras Amanda & Laís.

