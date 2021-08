 “Luar do Sertão” recebe o cantor e compositor Léo Vieira nesta terça-feira

O convidado desta terça-feira (31/08), às 19h30, do “Luar do Sertão”, na TV Aparecida, é o cantor e compositor Léo Vieira. Padre Paulo Morais (Padre Paulinho) e Wanessa Ferreira vão bater um papo com o artista, que irá falar de sua vida, das influências na carreira e de como escolhe as músicas de seu repertório.

Natural de Blumenau (SC), Léo Vieira é destaque crescente no folk nacional. No programa, o artista irá trazer suas canções, bem como músicas de outros intérpretes, entre elas, “Chalana”, “Viajante”, “O Som dos meus Passos”, “Medo de Amar”, “Vide, Vida Marvada”, “Guri”, “Cata Versos”.

No quadro “Pedido Musical”, telespectadores da cidade de Rio Pardo de Minas (MG) pedem a música “Poeira”, de Luiz Bonan e Serafim Colombo.

E em outro quadro, o “Recordação”, serão homenageados Zé Carreiro e Carreirinho. E Padre Paulinho irá cantar “Peito Sadio”, música de composição de Raul Torres e Rubens Ferreira, lançada na voz dos dois cantores.

