 “Sábado com Maria” destaca tributo à Carmen Miranda em especial de Carnaval

O “Sábado com Maria”, da TV Aparecida, está em clima de folia! Neste sábado (26/2), às 15h, Padre Antonio Maria e Dani Espíndola comandam um Especial de Carnaval de muito saudosismo. E para aquecer o programa com as canções carnavalescas do passado, a produção preparou uma homenagem à Carmem Miranda, cujo repertório terá como intérprete a dupla Moacyr e Sandra. Ainda no programa, a cantora Glaucia Nasser interpretará canções de Chiquinha Gonzaga.

Sobre os artistas convidados:

Moacyr e Sandra cantam juntos desde 1995 e são casados desde 1998. A dupla desenvolve um trabalho com base na cultura musical brasileira e tem o reconhecimento do público e de personalidades consagradas. Os artistas acumulam premiações em festivais como do Choro, de Diadema, Queluz, Rio Claro e Viola de Todos os Cantos, de Araraquara e Limeira.

Glaucia Nasser canta o Brasil. Sua arte evoca as riquezas e a beleza do povo brasileiro. Desde criança, em Patos de Minas, despertava seus sentidos musicais ao ouvir grandes artistas como Milton Nascimento, Beto Guedes, Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Clara Nunes, Martinho da Vila e Paulinho da Viola. Todos foram referências na construção futura do caminho musical da artista.

A homenageada

Maria do Carmo Miranda da Cunha, a Carmen Miranda, nasceu em fevereiro de 1909, em Canaveses, Portugal e foi para o Brasil com menos de um ano de idade. Foi uma cantora, atriz e dançarina luso-brasileira. Com fama internacional, ela era chamada de “A Pequena Notável”. Portuguesa de nascimento e brasileira de criação, foi à primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil. Com seu estilo único e talento para a música e atuação, conquistou outros países, como Estados Unidos. Seu nome está numa estrela da Calçada da Fama. A convivência com a vida agitada da Lapa, bairro carioca, aproximou a adolescente da música e também influenciou nas suas referências estéticas futuras. Em 1929, Carmen conheceu o compositor Josué de Barros, que a inseriu em teatros e clubes.

No começo dos anos de 1930, Carmen Miranda entrou de vez no mundo da música, cantando na Rádio Sociedade. Logo seu disco foi lançado, e o seu sucesso veio com a marcha-canção “Pra Você Gostar de Mim”, mais conhecida como “Taí”, escrita por Joubert de Carvalho. A partir daí, seu repertório ficou famoso nas estações de rádio do Brasil e o sucesso explodiu até no exterior.

Vera Jardim/Asimp