 “Terra da Padroeira” recebe Adriana Farias entre suas atrações musicais

Para animar o público que ama a música sertaneja, o “Terra da Padroeira” deste domingo (27/2), às 9h, traz uma nova seleção de talentos para cantar no palco da TV Aparecida. Desta vez, o apresentador Kleber Oliveira e seus fiéis escudeiros Tonho Prado e Menino da Porteira recebem a violeira, cantora e compositora paulistana, Adriana Farias.

Envolvida com a cultura caipira, Adriana cantará no programa hits como "Canarinho do Peito Amarelo" e "Cheiro de Relva", entre outras. Na sua carreira, Adriana Farias, que desde os nove anos toca viola e violão, já atuou como backing vocal e trabalhou com artistas como Fábio Júnior, Vavá, Vanessa Camargo, Leandro e Leonardo. De 1998 a 2015 integrou o grupo Barra da Saia. E em 2016, ela iniciou a carreira solo. O seu destaque musical no momento é "Conversando com a Lua".

Seguindo as apresentações no "Terra da Padroeira" sobem ao palco "Os Amantes do Luar", trio de Jundiaí (SP), formado por Dinei, Berito e Vanui. O trio participará, de forma especial, trazendo ao programa um repertório com músicas que foram gravadas pela saudosa dupla Pedro Bento & Zé da Estrada. No programa, eles vão cantar "Serenata de Amor", "Recordação" e "O dia mais lindo da Vida", entre outros sucessos.

Já o quadro "Cangalha do Tempo" contará com as participações de Fernando & Fabiano, e Alex Viola e Caio Silveira. A dinâmica do quadro propõe que as duplas se posicionem no palco da produção, tendo no centro o burrinho cenográfico com uma cangalha e dois latões de leite. Os convidados serão desafiados a interpretar os pedidos musicais dos telespectadores, que estarão em fichas dentro dos latões. O objetivo do quadro é recordar clássicos da música sertaneja.

E completando a lista de atrações da semana, Paulo Leite, que traz na sua trajetória o estilo da música raiz, vai participar de uma roda de viola com canções que contam histórias e marcam gerações, entre elas, "Couro de Boi" e "Tristeza do Jeca".

Vera Jardim/Asimp