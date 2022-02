'Mais Corre Mais Dinheiro' é o novo videoclipe do Um Novo Fim

Com direção de Felipe Barros, da Free Birdz, projeto destaca para os jovens de quebrada que grana não precisa ser vista somente como objetivo final, mas, sobretudo, como um meio de viabilização dos sonhos

Um ano depois de divulgar ‘Sinopse’, o duo Um Novo Fim, formado por Coelho e Wez, apresenta videoclipe para a quentíssima 'Mais Corre Mais Dinheiro'. Single, já disponível em todas as plataformas digitais, foi inspirada na marca streetwear que dá nome ao projeto e vem fazendo barulho na cena hip-hop e entre os jovens periféricos. “Conheci e me tornei amigo do Ramiro, que é o CEO e fundador da 'Mais Corre Mais Dinheiro', na época da escola. Desde então, acompanho a história desse cara que é muito sonhador e inspirador. Ele influenciou meus próprios passos e mudou a minha história. Daí, decidi transformar esse relato em música e tentar atingir outras pessoas da mesma forma que fui atingido. Acho importante refletirmos sobre autoconfiança e mostrarmos pra quebrada que o dinheiro não precisa ser visto somente como objetivo final, mas, sobretudo, como um meio de viabilização dos sonhos, sabe?", explica Coelho. “Queremos contagiar os nossos com essa energia de vitória. Principalmente porque somos nós, nascidos e criados nas margens, que corremos duas vezes mais pra viver em prol daquilo que acreditamos. Agora, o hino tá na rua pra lembrar que a gente merece e vai conseguir aquilo que almeja. Quando alguém disser que não conseguimos, batemos a meta e depois a dobramos. É sobre isso", completa Wez.

Na sonoridade, uma batida envolvente traz o trap no estilo ‘’bounce'', com a intenção de mexer com o corpo e o sentimento de quem escuta. Assinando a produção, Celo, que assina hits como “10K” de Raffa Moreira e “Sorry Mom” de Duzz. Faixas somam, juntas, um total de 36 milhões de views.

Agitada, dinâmica e inspiradora, a track – quase que como um grito de guerra - cria o clima perfeito para aqueles que estão no corre, matando um leão por dia.

Na versão audiovisual, dirigida por Felipe Barros, da Free Birdz, o conceito dá a intenção de que o negócio mostrado ali é de algo ilícito.“Pra alguns ainda é impossível achar que quem é de quebrada não é capaz de fazer muito dinheiro se não for através do crime. Então, decidimos brincar com isso no clipe ao mesmo tempo que levantamos essa crítica para que as pessoas possam se questionar e revejam opiniões preconceituosas, classistas, racistas e bem mais".

Ouça e assista aqui: https://youtu.be/HLwKU4_fMXw

Yasmim Bianco/Asimp