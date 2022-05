10ª Conferência de Cultura de Londrina aprovou 52 propostas em diferentes áreas

Discussões reuniram autoridades municipais e representantes de segmentos culturais e regiões da cidade; propostas visam implementação de políticas públicas para democratizar ainda mais a cultura

Representantes do poder público, de organizações da sociedade civil e de diferentes segmentos culturais e regiões da cidade aprovaram 52 propostas durante a 10ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina, realizada entre 6 e 7 de maio. A ata e o relatório completo do evento serão disponibilizados on-line, em breve, para consulta da população.

Orientada pelo tema “Cultura contra a desigualdade! Cultura pela diversidade”, a atividade foi conduzida no Cine Teatro Ouro Verde, pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Os debates concentraram-se em dois eixos de discussão: I – Política Pública: Diagnósticos, Avaliações e Perspectivas do Sistema Municipal de Cultura; e II – Estruturas de Gestão: Gestão Pública, Instrumentos de Fomento à Cultura e Estruturas Normativas.

Dentro do Eixo I, foram aprovadas 12 propostas, incluindo a consolidação de um amplo circuito cultural na cidade, em locais que sejam ou venham a se tornar pontos de referência; o fomento à economia criativa e solidária, através de ações como a articulação de projetos, bolsas de pesquisa e criação, assim como a regulamentação de feiras de artesanato; e a vasta oferta de oficinas de criação cultural em todas as regiões da cidade, com o objetivo de disseminar os repertórios, modos e técnicas artísticas.

Além disso, as propostas aprovadas nesse eixo também contemplam a implementação de programas e ações transversais, em conjunto com as secretarias de Assistência Social, do Idoso, de Saúde e do Ambiente, entre outras; e o fomento, através de políticas públicas, à diversidade cultural étnico-racial e de gênero.

No âmbito do Eixo II, a plenária da Conferência aprovou, entre outras, propostas voltadas à ampliação da dotação orçamentária do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), tendo por base a equivalência ao percentual orçamentário do momento de sua implantação; fomento da comunicação do processo cultural, através da divulgação da agenda e da vida cultural da cidade, por meio de equipes profissionais; e gestão compartilhada da cultura, com a participação ativa e projetos oriundos da comunidade e do meio artístico-cultural.

Através dos debates, também foram aprovadas 33 propostas oriundas das pré-conferências de Cultura, realizadas entre abril e maio, relativas a diversos segmentos culturais e regiões do município. No decorrer do evento, os participantes avaliaram ainda, os 20 anos de modelo de gestão e política cultural implementado pela 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina (2001), que resultou na criação do Promic. Outras pautas debatidas foram a condução das políticas públicas municipais na área de cultura e a infraestrutura, gestão e orçamento dos órgãos do setor.

Balanço

O coordenador da Fábrica – Rede Popular de Cultura e assessor executivo da Secretaria Municipal de Cultura, Valdir Grandini, frisou que as discussões realizadas na 10ª Conferência se referem a um legado histórico que teve início na 1ª Conferência, realizada em 2001. Grandini salientou que algumas das principais diretrizes das políticas culturais de Londrina foram estabelecidas em 2001. Entre elas, estão a importância de promover a circulação da cultura por todas as regiões do município, a noção da cultura como um direito que deve ser garantido a todas as pessoas e a participação ativa do Conselho de Política Cultural como co-gestor das políticas do setor.

“Durante a 10ª Conferência de Cultura, fizemos um balanço de todo esse trabalho e procuramos apontar caminhos para a cultura em Londrina. Algumas dessas diretrizes são o estabelecimento de pontos culturais de referência em todas as regiões, a distribuição de oficinas de criação cultural e a ideia da cultura como um meio fundamental de expressão dos direitos das populações afrodescendentes, indígenas e LGBTQI+. Além disso, a Conferência ratificou a Fábrica – Rede Popular de Cultura, fazendo que esse programa criado na gestão se torne uma política da cidade”, afirmou Grandini.

O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, destacou a importância da participação da sociedade na formulação das políticas culturais. “O que estamos buscando é justamente isso, um modelo democrático, de gestão compartilhada da cultura. É por essa razão que promovemos também as pré-conferências, com o objetivo de que as vozes de todos os segmentos culturais e regiões da cidade pudessem ser ouvidas, buscando sempre democratizar e consolidar a cultura em Londrina”, pontuou.

NCPML