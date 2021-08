14ª edição do IC Encontro de Artes apresenta shows de 12 artistas da música baiana

Guiada pelo lema "ARTE DÁ TRABALHO", mostra reúne nomes como Hiran, Josyara, e Tiganá Santana, além de performances, debates, intervenções e uma série de outras atividades digitais. Programação acontece de 23 a 27 de agosto, em horário comercial, das 9h às 18h. Os acessos serão gratuitos ou ao preço de R$ 6,39

A partir de variadas perspectivas de um debate constante da sociedade brasileira, a 14ª edição do IC Encontro de Artes reúne 10 proposições artísticas que se encontram em torno do lema “Arte Dá Trabalho”. O evento se espalha em diversas plataformas digitais – e nas ruas de Salvador (BA) – entre os dias 23 e 27 de agosto, em horário comercial, das 9h às 18h, numa programação que apresenta produções e adaptações inéditas, além de modos diferentes de fruição. As performances “Teletrabalho Normal”, de Cláudia Müller (MG/SP), “A Babá Quer Passear”, de Ana Flávia Cavalcanti (RJ), “Bola de Fogo”, de Fábio Osório Monteiro (BA), e “Visitas Desanimadas”, do Palhaço Klaus (SP), são alguns dos destaques.

Anteriormente agendado para acontecer em 2020, o IC14 viu a sua afirmação fundante, definida antes da chegada do coronavírus ao Brasil, tomar novas dimensões. “Arte Dá Trabalho” tornou-se uma bandeira política mais urgente diante dos impactos das atividades interrompidas e da necessidade de reinvenção constante para a subsistência de artistas e para a garantia do direito de acesso à arte aos públicos confinados. Enquanto isso, pensar sobre trabalho, renda, reconhecimento, tempo, disponibilidade, prontidão, exaustão, produtividade, instabilidade, digitalização da vida e de serviços se estabeleceu como realidade inquietante para as mais variadas profissões.

Começando com uma provocação já pelo seu horário, baseado na imprecisão do que hoje é o tempo livre, o IC também apresenta o “TOCA! Happy Hour”, com a participação de 12 artistas da música contemporânea da Bahia: Tiganá Santana, Josyara, Hiran, Yan Cloud, Jadsa, Vírus, Neila Kadhí, Ian Lasserre, Fatel, Mirceia Jordana, Juli e Andrezza Santos.

A minissérie sobre teatros da Bahia “Arquivo de Espaço”, de Larissa Lacerda (BA), a intervenção urbana “Kombi do Mal”, da Lambes do Mal (BA), o seminário “Feednário”, de Renan Marcondes (SP), e a residência artística “PodCartas”, com 40 artistas de todas as regiões do Brasil e de países da América Latina, completam a mostra artística. Como atividade de formação, o artista visual, designer e performer João Emediato (MG/Finlândia) realiza um laboratório de criação do zine “Breve Atlas do Trabalho IC14”.

O IC14 ainda adiciona uma atividade extra e antecipada para aquecer, na semana anterior ao evento, o debate sobre arte e trabalho. O “Entrevista de Emprego” recebe nomes como a rapper e historiadora Preta Rara e a criadora de conteúdo e faxineira Verônica Oliveira.

Pelo oitavo ano, o IC Encontro de Artes tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, contemplado pelo Edital de Eventos Culturais Calendarizados.

Realizado anualmente pela Dimenti Produções Culturais em parceria com a Associação Conexões Criativas, o IC conta com Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Larissa Lacerda e Neto Machado entre os artistas-curadores-produtores.

Asimp/14ª edição do IC Encontro de Artes