18 Anos da Escola de Circo de Londrina

O Cabaré que irá ocorrer de 20 a 21 de Maio marca a comemoração dos dezoito anos da Escola de Circo de Londrina.

Há dezoito anos atras, durante a 37ª edição do FILO (Festival Internacional de Londrina) no Seminário Nacional de Circo nascia a Escola de Circo de Londrina, fruto das oficinas de Circo Social que aconteciam desde o final da década de 90 com artistas circenses Sérgio Oliveira e Rob Silva, nesse momento ocorria por toda a cidade oficinas com o projeto Rede da Cidadania. Ao longo dos dezoito anos foram milhares de alunos que passaram pela escola, aprendendo técnicas e se desenvolvendo como artistas circenses e principalmente como cidadão, muitos com reconhecimento nacional e internacional, outros montando sua própria trupe e ajudando a qualificar a cena circense. A Escola tem como objetivo estimular o desenvolvimento criativo e reflexivo da arte circense, num espaço para o ensino regular e sistemático, criando alternativas de estudo, formação, reflexão e experimentação, bem como formações intra-linguagens, com áreas ligadas às artes circenses, como a dança, teatro, hip hop, ginástica artística e rítmica. Atualmente com o Circo Social integra a Rede Circo do Mundo Brasil, rede que reúne escolas de circo social de todo o país.

A Associação Londrinense de Circo possui uma das poucas escolas no mundo que fornece aulas de Circo totalmente gratuitas para crianças, adolescentes e adultos, não obstante sentiu-se a necessidade de expandir a atuação pensando a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Hoje a Associação Londrinense de Circo integra mais de vinte e cinco espaços, articulando projetos na Assistência Social, Educação e Cultura, atendendo através do projeto Arte Educação mais de cento e vinte oficinas mensais pela cidade. Atendendo crianças e adolescentes de baixa, média e alta complexidade, e mostrando que é possível uma realidade mais diversa, crítica e colorida através da arte.

Para comemorar esse marco, a Escola de Circo estará promovendo um Cabaré nos dias 20 e 21 de Maio às 20h, na Avenida Saul Elkind, 790. A apresentação promete trazer alunos que passaram pela escola, além de professores e de novos alunos, com apresentações de tecido, bambolê, hip hop e diversas outras linguagens circenses.