1ª Mostra On-line de Circo de Londrina inicia na sexta-feira (18)

A Vila Cultural Barracão Tangará promove, a partir de sexta-feira (18), a 1ª Mostra On-line de Circo de Londrina. Com a participação de mais de 45 artistas e grupos provenientes de Londrina, Campo Mourão e do Mato Grosso do Sul, as apresentações serão transmitidas, ao vivo, em dois finais de semana: de 18 a 20 de junho; e de 25 a 27 do mesmo mês. Os espetáculos são gratuitos, adequados para todas as idades, e estarão disponíveis no canal do Barracão Tangará no YouTube (clique aqui). A programação completa pode ser conferida no site da organização (acesse neste link).

As atrações da mostra incluem apresentações de trapezistas, acrobatas, palhaços e contorcionistas, entre outras artes circenses. Os eventos, que terão duração de 30 a 40 minutos, serão realizados na sede do Barracão Tangará, respeitando todas as medidas de proteção sanitária relativas à pandemia de Covid-19. Durante os espetáculos, será disponibilizado link para uma vaquinha virtual, com o objetivo de contribuir para a hospedagem e alimentação dos artistas.

Segundo o programador cultural da Vila Barracão Tangará, Pedro Queisada, o objetivo do festival é apresentar o universo do circo de forma segura e agradável à população, assim como permitir aos artistas manterem suas atividades durante o período da pandemia. “Fica o convite para que todos os londrinenses prestigiem a mostra, incentivando os artistas a se reinventarem durante esse momento difícil. É muito importante, para todo artista, poder mostrar o seu trabalho para o público, pois isso gera um sentimento de realização pessoal”, disse.

A Mostra On-line de Circo de Londrina é uma realização da Vila Cultural Barracão Tangará e da ONG Arte, com apoio da Massas Rivoli e Komedas Costelaria. O Barracão Tangará recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

