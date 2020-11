40ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina On-line traz programação diversificada

Inscrições para os cursos estão abertas e devem ser feitas pelo site do evento até o dia 30 de novembro

Com inscrições abertas para cursos, oficinas, masterclasses e lives, a 40ª edição do Festival Internacional de Música (FIML) On-line será realizada entre os dias 6 e 12 de dezembro próximo. Acessando o site www.fiml.art.br o participante encontrará uma programação inovadora e diversificada. A abertura do evento está programada para o dia 6, às 19h30.

Nestes 40 anos, o FIML sempre foi, em seus eixos pedagógicos e artísticos, referência nacional e internacional. Nesta edição, totalmente virtual, não será diferente. Inovando, o “olhar” do evento será pedagógico.

Três noites do FIML On-line serão especiais com concertos. O diretor artístico do festival, pianista londrinense, Marco Antonio de Almeida terá um encontro programado com o público, sempre às 20h. Estes “Momentos Artísticos FIML 40 anos” oferecerão ao público informações e será transmitido no canal do evento no Youtube (https://bit.ly/youtubeFIML). A programação está sendo finalizada e segundo a direção, deve resgatar alguns highlights destes 40 anos do evento.

O conteúdo pedagógico do Festival Internacional de Música de Londrina On-line, nos comentários da diretora da área, Magali Kleber primará pela qualidade, a começar pelos 41 professores do evento. “O FIML reunirá um corpo docente qualificado para trabalhar temas e aspectos do conhecimento musical conectados com a cultura, performance, educação musical, composição, empreendedorismo em projetos sociais, como também, considerando-se as emergências pandêmicas, se fazem necessárias perspectivas contemporâneas e humanas nestes temas e aspectos do conhecimento musical”, explica.

Cursos, oficinas e masterclasses

Esse ano, o Festival está oferecendo 34 cursos on-line sendo 13 de instrumentos como saxofone, trompete, trombone, violino, viola, contrabaixo acústico, violoncelo, guitarra, contrabaixo elétrico, piano, violão, bateria, flauta transversal e cinco que contemplam diversas áreas instrumentais de composição, Jazz e MPB e oficinas com práticas de conjunto.

Destacam-se também um grupo 16 cursos, masterclasses e oficinas em música popular, coral, saúde do músico, música e rádio, canto e voz, educação musical, apreciação musical, música indígena nas escolas, africana e afro-brasileira. Em tempos de restrição social, o curso “Educação, Tecnologias e Pandemia trará uma reflexão sobre o ensino remoto emergencial de música”.

Lives

Em forma de “Roda de Conversas”, as três Iives, que o festival oferecerá, terão temas relevantes da contemporaneidade e serão transmitidas das 17h às 18h30, pelo canal do evento no youtube. Os dias e assuntos em breve serão divulgados e estarão no site do festival.

A programação pedagógica do 40º FIML traz o fazer musical hoje e prospecta uma realidade de difusão de conteúdos, com inovações, interação de concepções e o uso de tecnologias. Toda esta programação pode ser acessada no link: https://fiml.art.br/programacao-cursos/ . As taxas de inscrições variam de R$ 30, a R$ 60, reais e informações sobre direitos a descontos e isenções se encontram no site. As vagas são limitadas.

O Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção pedagógica de Magali Kleber, direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida e direção executiva do pres. da Assoc. de Amigos do FIML, Marcelo Camargo. É uma realização da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Paraná // Secretaria Municipal da Cultura - Prefeitura do Município de Londrina-Promic // Casa de Cultura - Universidade Estadual de Londrina e Associação de Amigos do FIML Patrocínio: Promic. Apoio Cultural: Associação Média de Londrina