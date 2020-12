40º edição do Festival Internacional de Música de Londrina estreia neste domingo

Programação contará com concertos, oficinas, masterclass, cursos e lives

A 40ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) estréia neste domingo (6), às 19h30. A programação contará com concertos, oficinas, masterclass, cursos e lives. O evento prossegue até 12 de dezembro e as atividades poderão ser acessadas pelo site https://fiml.art.br/.

O Festival tem como um dos objetivos seguir eixos pedagógicos e artísticos, tornando-se referência nacional e internacional. Além disso, busca trazer o fazer musical e a realidade de difusão de conteúdos, com inovações, interação de concepções e o uso de tecnologias. Nesta edição a programação será integralmente on-line.

Segundo a diretora pedagógica do festival, Magali Kleber, a programação é voltada para a formação do músico, do professor e também de platéia. “Buscamos fazer uma ampla cobertura de correntes estéticas, prezando a prática e diversidade cultural. Este é um evento de envolvimento da comunidade e o nosso maior desafio foi aprender as limitações e as amplas possibilidades digitais a fim de melhorar a rotina artística de quem esta em casa neste momento”, explicou.

Os concertos serão conduzidos pelo diretor artístico do festival e pianista londrinense, Marco Antonio de Almeida, que fará encontros com o público, no Youtube, sempre às 20h30. E a programação pedagógica de cursos continua com as inscrições abertas até esta sexta-feira (4). Os interessados poderão se inscrever pelo link https://fiml.art.br/programacao-cursos/.

Dentre os cursos ofertados na modalidade instrumentos, estão saxofone, trompete, trombone, violino, viola, contrabaixo acústico, violoncelo, guitarra, contrabaixo elétrico, piano, violão, bateria, flauta transversal e outros. Os cursos também contemplam diversas áreas instrumentais de composição, como jazz e MPB, além de oficinas com práticas de conjunto.

As lives serão no formato roda de conversa, todas com temas relevantes e contemporâneos. Cada bate-papo terá como mediadora a diretora pedagógica do FIML, Magali Kleber, e serão transmitidos das 17h às 18h30, pelo canal do evento no Youtube.

Já as masterclasses abordarão temas como saúde do músico, música e rádio, coral, canto e voz, educação musical, apreciação musical, música indígena nas escolas africana e afro-brasileira, além de uma reflexão sobre o ensino remoto emergencial de música.

Realização

O Festival Internacional de Música de Londrina é uma realização do Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Cultura; da Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Cultura; da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Associação de Amigos do FIML.

Tem a direção pedagógica de Magali Kleber, direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida e direção executiva do presidente da Associação de Amigos do FIML, Marcelo Camargo. Conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e Unimed Londrina, e apoio cultural da Associação Médica de Londrina.

