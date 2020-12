40º FIML. Os bastidores de um festival virtual

A programação artística do evento é transmitida pelo Youtube, sempre às 20h30

A 40ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina, totalmente virtual, está acontecendo, começou o dia 6 e vai até 12 de dezembro e os bastidores estão em pleno movimento. Um movimento silencioso e invisível, característica do “mundo digital”, mas não menos dinâmico e trabalhoso que o presencial. Em muitos casos até mais, devido à agilidade e precisão que o formato exige.

No eixo pedagógico do evento são 35 cursos, oficinas, lives e masterclasses, com 41 professores, ministrando aulas em salas virtuais, para cerca de 700 alunos de todo o Brasil. Todos em suas casas e cidades. Chegasse a monitorar 14 salas de aula ao mesmo tempo. Para isso é necessário uma equipe técnica, de monitores, equipe pedagógica, secretaria, equipe de comunicação, muita interação e claro, uma rede de internet que atenda.

Os trabalhos começaram bem antes do início do evento com inscrições, treinamentos, testes de áudio e vídeo, envio de links personalizados e muitos outros procedimentos. “Um grande aprendizado”, dizem organizadores e equipes. O resultado tem sido elogiado. O “silêncio” é rompido pelo “barulho” que acontece na “rede” - mídias e plataformas do evento-, com muita música, troca de informações, de fotos, de posts, curtidas, storyes, entre outros, pelos participantes, professores, equipes e público do festival.

Programação Artística

A programação artística do 40ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina tem sequência nesta quarta-feira, 9, às 20h30, pelo canal do Youtube do festival. O “Jazz Sinfônico” será o tema e um dos grandes compositores do estilo, George Gershwin será homenageado. “Concerto para piano e orquestra em Fá Maior”, do compositor será executado pela OSUEl, tendo como solista o pianista Marco Antônio de Almeida e a regência do maestro Norton Morozowicz. Ainda será executada a canção “The man I Love”, para orquestra.

Dia 10, quinta, dia em que Londrina comemora 86 anos, o concerto do festival trará os compositores Guerra-Peixe, Ernani Aguiar e João Guilherme Ripper. Suas obras serão executadas por orquestras sociais, escritas especialmente para elas. O “Concerto Sinos” conta com o professor André Cardoso, coord. do Sistema Nacional das Orquestras Sociais do Brasil/projeto Funarte.

A sexta-feira,11, no Festival, também com transmissão às 20h30 pelo canal do Youtube do evento, traz duas atrações internacionais. O “Sexteto Op.18” de Brahms, será executado pelo premiado Quarteto europeu Amaryllis e dois convidados. Na sequencia, variações sobre um tema de Paganini para dois pianos escrita pelo polonês, Witold Lutoslaswki, executada pelo duo Fábio e Gisele Witkowski (EUA).

A Programação Artística do 40º Festival Internacional de Música de Londrina encerra, no sábado, 12, com uma ”Festa Musical de Encerramento”, com flashes de momentos empolgantes de música do Kids Festival; Festival na Rua; Tangos de Gardel a Piazola e o Quarteto Ancestral, com chorinho “Nazareth na Terra do Café.

Live

Em forma de “Roda de Conversa” nesta sexta-feira, dia 11, Cláudia Freixedas, Cecília Silveira, Priscila Santana e Reanta Jaffè, falam sobre “Projetos Sociais”, na música. A Live do FIML terá como mediadora a diretora pedagógica, Magali Kleber e será transmitidas pelo canal do Youtube do evento, a partir das 17h.

Rádio UEL FM apoia o 40º FIML

Rádio UEL FM 107,9 - Rádio Educativa da Universidade Estadual de Londrina está transmitindo os áudios dos sete concertos da Programação Artística do 40º Festival Internacional de Música de Londrina.

A veiculação é sempre às 16h e começou nesta terça-feira, dia 8. O público está ouvindo o concerto já transmitido na noite anterior, pelo canal do youtube do Festival. Neste sábado (12) e domingo (13) não haverá transmissão. Estes dois concertos serão veiculados na segunda-feira (14) e na terça-feira (15), às 16h.

O Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção pedagógica de Magali Kleber, direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida e direção executiva do pres. da Assoc. de Amigos do FIML, Marcelo Camargo. É uma realização da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Paraná // Secretaria Municipal da Cultura - Prefeitura do Município de Londrina-Promic // Casa de Cultura - Universidade Estadual de Londrina e Associação de Amigos do FIML Patrocínio: Promic, Unimed Londrina e ACIL. Apoio Cultural: Associação Médica de Londrina e Radio UEL FM 107,9.

