Duduca & Dalvan dia 19/6 em Ibiporã

Com 42 anos de carreira, a consagrada dupla Duduca & Dalvan, de sucessos nacionais como "Rastros Na Areia", "Espinheira", "Massa Falida", "Igrejinha da Serra" e "Dama De Vermelho", estará em Ibiporã no próximo dia 19/6, na quarta-feira (véspera do feriado), a partir das 21 horas, dentro da programação 43ª Festa Junina Municipal (Praça Pio XII, em frente à Igreja Matriz).

É a maior festa junina da região e começa nesta sexta, dia 14, e vai até o dia 23 de junho, na Praça Pio XII, com shows gratuitos todos os dias, atrações culturais, muita comida típica, brincadeiras e uma decoração caipira pra lá de caprichada. Não perca! O show com os goianos Duduca & Dalvan promete lotar a praça Pio XII. Venha e traga sua família!

Conheça detalhes da dupla que estará em Ibiporã dia 19/6, no vídeo a seguir:

Show: Duduca & Dalvan em Ibiporã dia 19/6

Mayck & Lyan farão o show de encerramento

No domingo (dia 23/6), a dupla Mayck & Lyan, que interpreta o sertanejo raiz, subirá ao palco da Praça Pio XII para o show de encerramento da 43ª Festa Junina de Ibiporã, a partir das 21h. A dupla, natural do Mato Grosso, ficou conhecida em 2005, quando participou do Programa Raul Gil e no mesmo ano foi convidada a gravar o CD e DVD “Jovens Talentos: 40 anos de jovem guarda”.

Os músicos têm a viola muito presente em suas canções, característica do sertanejo raiz. Mayck tem a voz grave, enquanto Lyan aprendeu a tocar viola cedo e hoje é considerado um dos melhores violeiros da nova geração.

O repertório vai da música sertaneja moderna aos clássicos da viola caipira. Mayck & Lyan compõe, arranjam e interpretam músicas inspirados nos ídolos Tião Carreiro e Pardinho e Ronaldo Viola, ícones da música de raiz.

Ouça "Mãe: pra ti conjugo o verbo amar" (Mayck & Lyan)

