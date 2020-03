9° ECOH será realizado entre os dias 3 e 14 de março em Londrina

Encontro de Contadores de Histórias de Londrina terá 27 apresentações gratuitas em vários locais da cidade, além de oficinas e uma tarde de brincadeiras

O 9º ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina vai ser realizado entre os dias 3 e 14 de março e mais uma vez vai espalhar histórias pela cidade. Vão ser 27 apresentações e 3 oficinas com contadores de histórias de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Londrina. Seis apresentações terão tradução em libras.

Pelo encontro passarão nomes importantes no cenário nacional da arte da narrativa, como Kiara Terra, Yohana Ciotti, Giuliano Tierno, Letícia Liesenfeld, Fabrícia Brito, Emilie Andrade, Kika Farias, Pé de Cura e Benedita Pé na Estrada e Palhaça Malagueta.

Uma das novidades desse ano será a realização de um Quintal de brincadeiras e histórias. A atividade vai ser realizada na Casa do Jornalista, no domingo, dia 8, a partir das 15h, com a apresentação da Cia Pé de Cura, de São Paulo. Na sequência, muitas brincadeiras tradicionais e, no final, o evento se encerra com mais história, desta vez a cargo da Palhaça Malagueta, de Florianópolis, SC. “Brincar e ouvir histórias em contato com a natureza deveria ser atividade obrigatória pra toda criança. Aliás, diria que mesmo os adultos precisam muito destes momentos”, diz Claudia Silva, coordenadora geral do evento.

A programação completa encontra-se disponível no Facebook do ECOH e terá apresentações em escolas, bibliotecas, teatros e espaços abertos. Além disso, o encontro também realiza oficinas formativas para quem deseja se iniciar ou se aprofundar na arte de contar histórias.

Os ingressos para as apresentações realizadas nos teatros podem ser retirados a partir de 1 hora antes de cada apresentação. Para aquelas no Teatro do Centro Cultural SESI/AML, quem preferir, pode fazer as reservas no aplicativo SESI Cultura Paraná, disponível gratuitamente para download nas plataformas Android e IOS. Cada pessoa pode reservar até dois ingressos.

O encontro desse ano tem como tema o poder materno das árvores e a lenda da gralha azul. A lenda diz que há muito tempo atrás, a ave assustada com o homem cortando o seu pinheiro, voou bem alto para as nuvens. Lá no céu, ouviu uma voz pedindo para que retornasse com a missão de plantar e proteger os pinheiros. A gralha aceitou e, coberta por penas azuis recebidas como presente, passou a espalhar sementes do Pinheiro-do-Paraná.

O 9º ECOH conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina.

O evento é realizado pelo Instituto Cidadania e conta com o apoio do Centro Cultural SESI/AML, SESC Londrina, Cia Clac, Vila Triolé Cultural, Rádio UEL FM, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná, Teatro do Clubinho Londrina Norte Shopping, VIVAH Farmácia de Manipulação e Botequim Esperança.

Mais informações: https://www.facebook.com/EcohPr/ - infoecoh@gmail.com