9ª Mostra Ecofalante de Cinema

Com edição virtual, Mostra Ecofalante anuncia filmes selecionados na Competição Latino-Americana e no Concurso Curta

Festival gratuito acontece em agosto e setembro com exibições e debates em plataformas digitais

A Mostra Ecofalante de Cinema, que chega à sua 9ª edição de forma inteiramente online a partir de 12 de agosto, anuncia os filmes selecionados para seus dois programas competitivos: a Competição Latino-Americana e o Concurso Curta Ecofalante.

Totalmente gratuito, o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais promove programação que contará com a exibição de mais de 90 títulos de diversos países, além de debates que discutirão temas como ativismo, consumo, economia, emergência climática, povos e lugares, tecnologia e trabalho.

A Mostra Ecofalante de Cinema já havia organizado em junho último uma programação virtual de aquecimento celebrando a Semana do Meio Ambiente, com sessões de filmes e debates.

Competição Latino-Americana

Presente na Mostra Ecofalante desde 2014, a Competição Latino-Americana premia os melhores filmes de temática socioambiental da América-Latina. Dos mais de 500 inscritos, foram selecionados 25 filmes, entre longas e curtas-metragens.

Com títulos produzidos na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Peru, a Competição reúne nesta edição obras assinadas por diretores consagrados, como os brasileiros Jorge Bodanzky, Lírio Ferreira, Marcelo Gomes, Daniela Thomas, Wolney Oliveira, Estêvão Ciavatta e Petrus Cariry.

Os filmes selecionados foram:

Longas

A Jangada de Welles (Brasil, 2019, 75’) - Dir. Firo Holanda e Petrus Cariry

Acqua Movie (Brasil, 2019, 105’) - Dir. Lírio Ferreira

Amazônia Sociedade Anônima (Brasil, 2019, 72’) - Dir. Estêvão Ciavatta

Deus (Chile, 2019, 63’) - Dir. Christopher Murray, Josefina Buschmann e Israel Pimentel

Estou me guardando para quando o carnaval chegar (Brasil, 2019, 85’) - Dir. Marcelo Gomes

Indianara (Brasil, 2019, 92’) - Dir. Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo Barbosa Soldados da Borracha (Brasil, 2019, 82’) - Dir. Wolney Oliveira

Suspensão (Colômbia, 2019, 73’) - Dir. Simón Uribe

Médias e Curtas

C.I.T.A. (Cooperativa Industrial Têxtil Argentina) (Argentina, 2019, 19’) Dir. Lucas Molina, Tadeo Suarez e Marcos Pretti

Caranguejo Rei (Brasil, 2019, 23’) - Dir. Enock Carvalho, Matheus Farias

Guaxuma (Brasil, 2018, 14’) - Dir. Nara Normande

Liberdade (Brasil, 2018, 25’) - Dir. Pedro Nishi, Vinícius Silva

Mamapara (Peru/Argentina/Bolívia, 2020, 17’) - Dir. Alberto Flores Vilca

Mitos Indígenas em Travessia (Brasil, 2019, 22’) - Dir. Julia Vellutini, Wesley Rodrigues

Nova Iorque, mais uma cidade (Brasil/EUA, 2019, 18’) - Dir. André Lopes, Joana Brandão

Nove Águas (Brasil, 2019, 25’) - Dir. Gabriel Martins, Quilombo dos Marques

O Delegado (Colômbia, 2019, 26’) - Dir. Samuel Moreno Alvarez

O Fim da Eternidade (Argentina/Peru, 2019, 10’) - Dir. Pablo Radice

O Fogo que Vimos (Argentina, 2019, 12’) - Dir. Pilar Condomí, Candelaria Gutierrez

O Levante dos Andes - A Cidade-tampão que se Reinventa Através da Arquitetura (Alemanha/Bolívia, 2019, 14’) - Dir. Bernardo Villagra Meruvia

Por Trás da Cortina Verde (Brasil, 2019, 29’) - Dir. Caio Silva Ferraz, Paulo Plá

Resplendor (Brasil, 2019, 52’) - Dir. Claudia Nunes, Erico Rassi

Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra (Brasil, 2019, 43') - Dir. Jorge Bodanzky

Suquía (Argentina, 2019, 13’) - Dir. Ezequiel Salinas

Tuã Ingugu (Brasil, 2019, 11’) - Dir. Daniela Thomas

Concurso Curta Ecofalante

O Concurso Curta Ecofalante – competição voltada para curtas-metragens produzidos por estudantes – traz uma novidade nesta edição. Para participar, os filmes inscritos precisavam abordar temáticas relacionadas a pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030 – são 17 objetivos que abrangem temas como erradicação da pobreza, saúde de qualidade, combate às mudanças climáticas e igualdade de gênero.

O Concurso Curta, que nesta edição tem apoio do WWF-Brasil, atingiu seu recorde de inscrições em 2020 - foram 134 filmes submetidos por estudantes de 77 instituições de ensino em 16 estados, representando todas as regiões do Brasil. Dentre eles, 24 foram selecionados para participar da Mostra e concorrer ao prêmio de Melhor Curta Ecofalante:

Ângelo (Brasil, 2020, 28’) - Dir. Mariana Machado

Beat é protesto - O funk pela ótica feminina (Brasil, 2019, 23’21”) - Dir. Mayara Efe

Cancha - Domingo é dia de jogo (Brasil, 2020, 17’34”) - Dir. Welyton Crestani Cantos de Origem (Brasil, 2019, 20’) - Dir. Marcella Ferrari, Brenda Zacharias, Paulina Meza, Chico Sales e Gislene Nogueira

Cerrado de Volta: A Restauração na Chapada dos Veadeiros (Brasil, 2019, 13’58”) - Dir. Cleisyane Quintino

Cidade De Quem Corre (Brasil, 2019, 11’29”) - Dir. Fernando Martins

Como Se Fossem Máquinas (Brasil, 2018, 28’11”) - Dir. João de Mari

Contratempos (Brasil, 2019, 7’48”) - Dir. Matheus Santos

Cor de Pele (Brasil, 2019, 3’40”) - Dir. Larissa Barbosa

Correntes (Brasil, 2020, 14’51”) - Dir. Charles dos Santos

De Canto Em Canto (Brasil, 2019, 13’15”) - Dir. Júlia Maria

Desculpe Interromper o Silêncio de Sua Viagem (Brasil, 2018, 12’16”) - Dir. Maiara Astarte

Elemento Suspeito (Brasil, 2019, 9’18”) - Dir. Gustavo Paixão

Entre Mães (Brasil, 2019, 24’36”) - Dir. Nicoly Cruvinel

Estado de Neblina (Brasil, 2019, 18’43”) - Dir. Bruno Ramos

Hoje Eu Não Fico no Vestiário (Brasil, 2019, 12’) - Dir. Nicole Lopes

Hoje sou Felicidade (Brasil, 2019, 20’) - Dir. João Luís e Tiago Aguiar

Nem Puta Nem Santa (Brasil, 2019, 7’) - Dir. Alana Ferreira

O Garoto do Fim do Mundo (Brasil, 2019, 20’) - Dir. Antônio Victor e Lailson Brito

O verbo se fez carne (Brasil, 2019, 6’28”) - Dir. Ziel Karapotó

Perpétuo (Brasil, 2018, 24’) - Dir. Lorran Dias

Território: nosso corpo, nosso espírito (Brasil, 2019, 27’) - Dir. Clea Torres e João Paulo Fernandes

Vidas que Correm (Brasil, 2019, 9’30”) - Dir. Coletivo de Alunos

Vivi Lobo e o Quarto Mágico (Brasil, 2019, 12’59”) - Dir. Isabelle Santos e Edu MZ Camargo

Uma apresentação do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo – por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – e da Ecofalante, a Mostra Ecofalante de Cinema é viabilizada através da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Apoio à Cultura (ProAC). Tem patrocínio do Mercado Livre e da SPCine, e apoio da White Martins, da Kimberly-Clark e Pepsico. É uma produção da Doc & Outras Coisas, co-produção da Química Cultural. A realização é da Ecofalante, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.

Valéria Blanco/Asimp