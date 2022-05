A 1ª Mostra Painéis Urbanos abre exposição de artes visuais no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina

Projeto que valoriza as artes visuais e os novos talentos abre exposição na sexta com artistas de Londrina e convidados de Bauru/SP e Sergipe

Na sexta-feira, dia 27 de maio às 19 hs, no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina o público vai conhecer os resultados do projeto “Painéis Urbanos” que promoveu a distribuição de artes visuais ao ar livre com trabalhos de 10 artistas em tapumes de Madeirit, objetos modificados, fotografias, esculturas e artes gráficas, murais em locais depredados e degradados.

O Espaço AML Cultural recebe a 1ª Mostra Painéis Urbanos - Exposição de Artes Visuais com artistas londrinenses, 1 convidado de Bauru (SP) e 2 nomes de Sergipe e o evento fomenta a cadeia produtiva das artes visuais, inclusive com a produção da Revista Painéis Urbanos da Companhia Artium para formação de acervo.

No campo das contrapartidas sociais, os Painéis Urbanos realizou Oficinas Formativas Artium em pinturas, fotografia, designe e grafite distribuindo bolsas para alunos que não teriam condições de arcar com os custos ofertando oficineiros e custeio de materiais e subsidio financeiro.

Com curadoria do artista plástico Agenor Evangelista e coordenação de Stanley Kennedy Garcia e uma curadoria coletiva os Painéis Urbanos é aprovada pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura e tem patrocínio da Sanepar Pelo Programa Paraná Cultural.

As ações do projeto podem ser conhecidas pelos seguintes canais:

Site: https://paineisurbanos.art.br/

Facebook: https://www.facebook.com/Projeto-Cultural-Pain%C3%A9is-Urbanos-106967740837600

Instagram: https://www.instagram.com/projetopaineisurbanos/?utm_medium=copy_link

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHrt8345mPm4DHo4WGECCaQ