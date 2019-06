A 39ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina abre inscrições para a grade pedagógica

As inscrições só podem ser feitas pelo site até o dia 05 de julho para os cursos e 5º ENCOM

O Festival Internacional de Música de Londrina (FIML), um dos maiores festivais de música do país, está com as inscrições abertas para 57 cursos e oficinas em seis módulos. O Festival será realizado entre os dias 09 e 25 de julho, com sede no Colégio Hugo Simas (centro da cidade de Londrina/PR).

Toda a estrutura pedagógica do evento, assim como seus 49 professores, pode ser conhecida no site do FIML. As inscrições devem ser feitas SOMENTE pelo site – www.fml.com.br - até o dia 5 de julho. Os valores das inscrições variam de R$ 50,00 a R$ 175,00, de acordo com o número de cursos, período escolhidos e descontos.

O FIML oferece um, módulo exclusivo para crianças “Kids Festival”. Podem se inscrever crianças a partir de cinco até 12 anos. As inscrições para o 5º Encontro Nacional de Composição Musical (ENCOM) começam no dia 25 de junho, também pelo site do festival. O ENCOM será realizado entre os dias 10 e 12 de julho, no auditório do Sesi/AML.

O Festival oferece isenção da taxa de inscrição e desconto para diversas categorias, que podem ser conferidos no site. Para se inscrever todos devem preencher a ficha de inscrição, enviar a documentação exigida através do formulário disponibilizado. A efetivação da inscrição será após a confirmação do pagamento, do recebimento da documentação e cumprimento das condições exigidas.

O Festival Internacional de Música de Londrina tem a direção artística do pianista Marco Antonio de Almeida, direção pedagógica de Magali Kleber. Curadoria: André Siqueira, Janete El Haouli e José Marcelo Casagrande. É uma realização da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Estado do Paraná // Secretaria Municipal da Cultura - Prefeitura do Município de Londrina-Promic // Casa de Cultura - Universidade Estadual de Londrina e Associação de Amigos do FIML.

Patrocínio: Unopar, Sanepar, Cacique, Unimed, Sistema FIEP/SESI, Plaenge/Vanguard Home, Midiograf e Dentalclean.

Apoio Cultural

Royal Plaza Shopping, LaborSolo, Sonkey, Sinpro/APP Sindicato, SESC, Associação Médica de Londrina, Crystal Palace Hotel, Bar Valentino, Brasiliano Bar, Menina Bar, Projeto Guri, Escola de Música da Rocinha, Arte & Vida Centro de Convivência, Illuminare, Instituto GPA, Associação Solidariedade Sempre, Colégio Aplicação (UEL), Colégio Hugo Simas, Londrina Convention Bureau, Rádio Universidade/UEL FM 107,9, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Jornal União.

Andréa Monclar/Asimp