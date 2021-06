A autora, ganhadora do Prêmio Jabuti, Carol Rodrigues, é a nova entrevistada de Um Certo Alguém no site do Itaú Cultural

As quatro perguntas dessa coluna semanal que vai ao ar no site do Itaú Cultural, jogam luz nas perspectivas de seus convidados sobre esses tempos, aproximando o públicode pessoas que atuam na área da cultura

A escritora Carol Rodrigues é a nova convidada da colunaUm Certo Alguém que o site do Itaú Cultural,www.itaucultural.org.br, coloca no ar nesta quinta-feira, dia 24. Seu primeiro livro, Sem Vista para o Mar, ganhou os prêmios Jabuti e da Fundação Biblioteca Nacional, de 2015, ambos na categoria Contos. Na conversa, com os jornalistas do Núcleo de Comunicação da organização, ela que conta que no futuro,se vê “numa bagaceira de Carnaval”.

Nas entrevistas semanais publicadas emUm Certo Alguém, são feitas quatro perguntas aos entrevistados: qual é a história de sua maior saudade?o que o emociona no dia a dia? como você se imagina no amanhã?e quem é?Elas abordam passado presente e futuro, de forma a aproximar, a cada nova edição da série,público epersonalidades do meio da arte e da cultura.

A história de sua maior saudade é das férias na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela recorda em tom de nostalgia:“Meu nariz com bolinhas de suor e alguém liga um ventilador, o queijo-quente com mate no clube, a piscina verde esmeralda, tão funda que para mim faz onda, os desenhos da minha avó no caderno de números de telefone”, diz a carioca, que recorda uma ausência ainda maior e compartilhada por muitos brasileiros logo na sequência: “mas acho que a saudade maior é do MinC, mesmo”.

No dia a dia ela se emociona comcinema italiano, bolero, Rumi, KazuoOhno, Mercedes Sosa, o outono, lutas coletivas, grandes manifestações, documentários de natureza, entre outras coisas. Carol se vê, “nos piores dias, uma reclamona. Nos melhores, bem grata”.

Ascom/Itaú Cultural