A Festa Junina de Ibiporã está chegando!

Em sua 43ª edição, a Festa Junina Municipal será de 14 a 23 de junho, com o tema ‘viola caipira’

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está a todo vapor, preparando a decoração da maior festa de Ibiporã. É a tradicional Festa Junina Municipal, já em sua 43ª edição, que será realizada entre os dias 14 e 23 de junho, na Praça Pio XII, em frente à Igreja Matriz.

O tema de 2019 será a “a viola caipira e a vida no campo”, por isso estão previstas oficinas de viola, peças teatrais, artesanato e toda a decoração remetendo aos elementos da cultura caipira, além da dança e os ritmos próprios que embalam o homem e a mulher da roça.

E claro, não faltarão as comidas típicas no corredor cultural, casamento caipira e quadrilha em volta da fogueira, brincadeiras e haverá (como nos anos anteriores) três paus de sebo para divertir a criançada e os adultos. A festa é realizada sempre em parceria com várias entidades da cidade, que participarão com as suas barracas típicas.

Arraiá De São João

Lembrando que, no ano passado, a equipe organizadora decidiu fazer uma comemoração particular para cada santo junino. Em 2018 o dono da festa foi Santo Antônio, que é celebrado dia 13 de junho. Este ano é a vez do "Arraiá de São João", o segundo santo do mês, comemorado em 24 de junho. E em 2020, quem ditará o ritmo da festa será São Pedro, cujo dia é 29 de junho.

A programação completa de shows e atrações ainda não está fechada, mas acompanhe a nossa página no Facebook (https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora) e mantenha-se informado pelo nosso site (culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br) que dentro de alguns dias divulgaremos.

Apoio Cultural

Você quer apoiar a Festa Junina patrocinando o evento com o nome da sua empresa?

É só clicar no link abaixo e conferir o EDITAL DE PATROCÍNIO:

http://portaltransparencia.ibipora.pr.gov.br/licitacao/detalhar/201410506

Realização: Prefeitura de Ibiporã / Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Apoio: Secretaria de Obras, Parque de Máquinas, Setor de Patrimônio, SAMAE, Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Paraná Turismo e entidades responsáveis pelas barracas: APMIF, ACEI, PIME, Paróquia Nossa Senhora da Paz, Vicentinas da Capela Santo Alberico, Fazenda da Esperança, Associação dos Pais do Ballet e Associação do Centro do Artesanato de Ibiporã.