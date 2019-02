Estão abertas as inscrições para o 7º Encontro de Dança de Ibiporã, que será realizado de 27 de abril e 1º de maio, no Cine Teatro Municipal Padre José Zanelli, e reunirá companhias de várias cidades do Paraná. Este ano teremos o 2º Encontrinho, para crianças de 4 a 12 anos, a 1ª Mostra Não Competitiva e também banca para obtenção de DRT.

Mais informações pelos telefones (43) 3178-0215 / 3178-0216 ou pelo e-mail leila@fcibipora.com.br.

Realização: Prefeitura de Ibiporã/ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Escola de Ballet.

Apoio: Associação dos Pais do Ballet de Ibiporã.

NCPMI