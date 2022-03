Abertura da XI Mostra de Música de Câmara traz Masterclass de piano com Cristian Budu

Com inscrições gratuitas, atividade é aberta ao público e o músico compartilhará seus conhecimentos e técnicas; Masterclass antecede o recital de piano de Cristian Budu, no dia 24

O premiado e aclamado pianista Cristian Budu retorna a Londrina para abrir a temporada 2022 da XI Mostra de Música de Câmara, evento que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O músico fará um recital de piano na próxima quinta-feira (24), às 20h30, no Espaço Villa Rica (mais informações na matéria). Antes, na quarta-feira (23), a partir das 14h, neste mesmo local, Budu ministra um Masterclass de piano aberto para o público em geral. Os interessados podem participar como alunos ativos ou ouvintes, e o repertório para alunos é livre.

Na ocasião, o pianista compartilhará seu conhecimento e técnicas com o público. As inscrições são gratuitas, pela plataforma Sympla, e haverá entrega de certificado de participação para os inscritos. O encontro respeitará todas as medidas sanitárias e de segurança referentes à pandemia de Covid-19.

Já o recital de piano Budu interpreta no programa obras de Beethoven, Chopin e Villa-Lobos. As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e podem ser adquiridas pelo sympla. No dia do evento também serão vendidos ingressos na portaria, também pelo sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo número (43) 3026-4212 (WhatsApp).

A XI Mostra terá, em 2022, diversos eventos com artistas locais, em variados espaços da cidade, além de uma programação especial para a comunidade escolar municipal,

As divulgações das atividades estão sendo feitas nas mídias sociais da XI Mostra de Música de Câmara.

Cristian Budu

Citado na Gramophone como “um pianista impactantemente original, com maturidade e compreensão musicais de causar inveja em colegas com o dobro de sua idade”, Cristian Budu já se consagra entre os grandes nomes da nova geração da música clássica, representando o Brasil juntamente com Nelson Freire na ultra-seleta lista “Top 50 Greatest Chopin Recordings” da Gramophone, que reúne apenas 50 das mais antológicas interpretações de Chopin da História.

Cristian é vencedor do renomado Concurso Internacional Clara Haskil, concurso notável por diversas vezes não ter ganhador (como ocorreu na edição posterior). Além do Grande Prêmio, Cristian venceu 2 prêmios extras, incluindo o prêmio do público. Tal conquista é considerada pela crítica especializada como a mais importante do piano clássico brasileiro nos últimos 25 anos.

Recentemente, Cristian também ganhou prêmios como Instrumentista do Ano (APCA) e Melhor Concerto do Ano (Guia da Folha). Seu último CD solo ganhou o “Editor’s Choice” na Inglaterra e “5-Diapasons” na França. E novamente na Gramophone (mais importante veículo da crítica internacional), entrou para as atuais listas “Top 10 Recent Beethoven Recordings” e “Top 10 Chopin Recordings”, que incluem gravações históricas de Martha Argerich, Arthur Rubinstein, Maria João Pires, Dinu Lipatti, Murray Perahia e Nikolaus Harnoncourt.

Mostra de Música de Câmara

A masterclass integra a programação da XI Mostra de Música de Câmara “Diálogos: a Música no Brasil e no Mundo”. Nesta edição, o evento amplia a sua atuação nos espaços culturais de Londrina. A programação traz obras do repertório da música Barroca à Contemporânea, além de obras do rico repertorio brasileiro

A Mostra é organizada pela Artis Colegium Associação Cultural, com coordenação geral de Irina Ratcheva e tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e Unimed Londrina. Apoio: Espaço Villa Rica, CBN Londrina, UEL FM, Crillon Palace Hotel e Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina.

