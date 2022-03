Adriana Colin fala de fé com padre Antonio Maria na TV Aparecida 

O "Sábado com Maria" desta semana vai falar de fé e oração. Padre Antonio Maria e Dani Espíndola recebem a jornalista e apresentadora Adriana Colin, que realiza em suas redes sociais ações voltadas à oração. O programa vai ao ar neste sábado (12/3), excepcionalmente às 15h30, por conta da programação do "Terço das Mulheres", evento anual que ocorre no Santuário Nacional.

No sofá do estúdio da TV Aparecida, a convidada vai falar da sua devoção a Nossa Senhora e da importância da oração. Diariamente, Adriana Colin reza o terço "Maria Valei-Me" em suas redes sociais junto de seus seguidores. Com a iniciativa, ela tem alcançado inúmeras graças e tocado muitos corações.

Adriana Colin tem no currículo trabalhos diversificados. Na tevê atuou no Domingão do Faustão (Globo), foi apresentadora do programa Fantasia (SBT), além de passagens pela Record, TV Gazeta e Sportv. Na área musical, integrou o grupo Banana Split. Também foi modelo, Miss São Paulo e ganhou o segundo lugar no Miss Brasil.

Vera Jardim/Asimp