Agenda Virada Cultural divulga eventos virtuais para todos os públicos

Apresentações de circo, palhaços, espetáculos de teatro, bate-papo musical e contação de história são alguns dos destaques da programação

A Secretaria Municipal de Cultura oferece uma série de eventos e conteúdos on-line por meio da agenda da Virada Cultural, atualizada semanalmente com programação variada e voltada a diferentes perfis de público. O cronograma reúne atividades em ambiente virtual marcadas para os próximos dias, bem como projetos com duração mais extensa, ou mesmo permanentes. É possível conhecer a relação de ações pelo link https://portal.londrina.pr.gov.br/agenda-cultural .

A lista atualizada conta com atrações diversas, incluindo mostra de circo, espetáculos de teatro, apresentação musical na biblioteca, bate-papo on-line, exposição virtual, entre outros. É uma oportunidade de o público, durante a pandemia, ter acesso à cultura e formas de entretenimento e lazer.

A 1ª Mostra Online de Circo de Londrina, realizada pela Vila Cultural Barracão Tangará, continua com atrações neste final de semana. Hoje (18), às 20h, a atração terá artistas e grupos demonstrando diferentes habilidades, com equipe formado por Adalberto Severiano (mestre de cerimônias), Jonas e Danilo (acrobacias), Circo Hares (Trio Malabares), Karine Marques (parada de mãos), Rick Cirino (corda lisa) e Gabriel Henrique (contorção). A transmissão é feita pelo YouTube do Barracão Tangará.

No sábado (19), serão realizadas duas apresentações. Às 15h, a Cia Clac promove o espetáculo Palhaçaria. Depois, às 20h, haverá evento conjunto envolvendo representantes da Cia Simbiose e Circo Hares, tendo números em duplas, trios, faixa e diabolô. A programação completa da Mostra Online de Circo pode ser acessada pelo endereço https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/3039 .

Réquiem para um barbeiro – Nos dias 18, 19 e 20 de junho, sempre às 20h, o espetáculo “Réquiem para um barbeiro” é atração para o público. A apresentação, da Cia. Os Palhaços de Rua, é inspirada em obras do escritor Franz Kafka e do educador e filósofo Paulo Freire, e em depoimentos pessoais de vivências do ator Adriano Gouvella. A peça traz para o palco a vida e os processos em que o personagem José é injustiçado, levantando indagações sobre o sistema judiciário brasileiro e provocando reflexões ao qual o cidadão comum sofre. A transmissão ocorre pelo canal de YouTube da Cia. Os Palhaços de Rua.

Teatro

Neste sábado (17), às 17h, a Companhia Cirko Volante apresenta o espetáculo “O Pássaro Azul”, finalizando a programação do projeto Ocupação Usina Cultural 2021. Na peça, ao terminar de ler uma história, a marionete protagonista adormece e embarca em uma viagem-sonho onde encontra um pássaro que a leva numa aventura por lugares fantásticos, onde imaginação e realidade coexistem. Durante esse sonho, o boneco descobre que a fronteira entre a realidade e a fantasia pode ser quebrada quando o mundo sensível do Teatro de Bonecos se mistura ao universo mágico da literatura. Acesse o espetáculo clicando aqui.

Bate-papo com Ronison Borba

A Maratona Flauta e Fole, em sua 6ª edição, promove neste domingo (20), às 10h, um bate-papo on-line com sobre as múltiplas vivências do músico Ronison Borba, que direciona seu estudo para ações no palco, no estúdio, na sala de aula, tanto como professor como aluno, e na criação/composição. Algumas perguntas serão abordadas no encontro, como: em dias de isolamento social, a organização do tempo sofreu mudanças? E como realizar as múltiplas vivências e ainda prezar pela qualidade sonora e obter realização profissional? Acesse as inscrições por este link.

Infantil

Direcionadas às crianças, as histórias da Vovó Fofuxa são presença constante na programação da Virada Cultural. Quem interpreta a personagem é Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, que narra contos, receitas e brincadeiras de forma lúdica. Nesta semana, confira o vídeo inédito: “O Leão que nasceu sem juba”, de Sandra Leibholz. Clique aqui para ver.

