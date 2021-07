Agenda Virada Cultural reúne atividades para todas as idades em Londrina

Material, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, apresenta as atrações disponíveis até a próxima quarta-feira (7)

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou, na quarta-feira (30), mais uma edição da Agenda Virada Cultural. O compilado traz atividades que estarão disponíveis até a próxima quarta-feira (7). A maioria das opções são transmitidas on-line, e para aproveitar basta ter acesso à internet.

Com alternativas para o público adulto e infantil, a programação da Agenda Virada Cultural pode ser conferida na página da Secretaria Municipal de Cultura, no Portal da Prefeitura. Quem desejar, pode pedir para receber a versão semanal pelo e-mail. A solicitação deve ser feita pelo e-mail acaocultural@londrina.pr.gov.br ou pelos telefones (43) 3371-6606 e 3371-6607.

Confira abaixo algumas das atrações divulgadas para esta semana:

Público infantil

Para as crianças, a Agenda Virada Cultural divulga o canal da Vovó Fofuxa. A personagem é retratada por Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, e narra contos, receitas e brincadeiras de forma lúdica. Nesta semana, foi publicado novo vídeo, “Vovó Fofuxa apresenta: ‘Circo das Izas na América do Sul’, de Eloiza Cristiane Torres”.

E a Biblioteca do Sesc Cadeião oferece o “Sextou na Biblio!”, com uma tarde de atividades próprias para as crianças. Toda sexta-feira, a partir das 14h30, são realizadas leituras, oficinas, cinema e brincadeiras. As vagas são limitadas, e é preciso fazer inscrição pelos telefones (43) 3572-7700 e 3572-7701. Valores e mais informações podem ser conferidos aqui.

Tombamento de Patrimônios

No final de maio, o do Museu de Arte de Londrina, antigo Terminal Rodoviário da cidade foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e tornou-se o primeiro Patrimônio Nacional do norte do Paraná. E o Museu Histórico de Londrina publicou, em sua fanpage, informações sobre o processo de tombamento de patrimônios para a preservação de bens históricos e artísticos e, também, sobre o tombamento do prédio do Museu de Arte. Confira aqui.

Exposição Virtual

A Secretaria Municipal de Cultura apresenta, até 31 de dezembro, a Exposição Virtual “Obras do Jardim”, em comemoração aos 28 anos do Museu de Arte de Londrina. A exposição traz cinco esculturas integrantes do acervo do Museu, e que foram compostas pelos artistas Caciporé Torres, Sérvulo Esmeraldo, Cleber Machado, Zanzal Mattar e Vanda Pepiliasco.

Ao conferir a exposição virtual, o público poderá desfrutar de um roteiro que inclui informações sobre as obras e os artistas. O objetivo é proporcionar uma aproximação entre o público e as obras. Mais detalhes aqui.

Podcast

Toda terça e quinta-feira, o Sarau do Conto Surreal publica seu podcast de Contos Absurdos, Abstratos e Surreais. A última edição traz o conto inédito “Profissão Açougueiro”, escrito por Camilla Mirkala, com edição e apresentação do bacharel em Artes Cênicas Lucas Turino. Acesse o material aqui: https://linktr.ee/SaraudoContoSurreal .

