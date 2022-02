Agora tem curso de teatro no Londrina Norte Shopping

Aulas para crianças de 4 a 10 anos serão realizadas às quartas-feiras, das 19h30 às 21h, no Teatro do Clubinho

O Teatro do Clubinho abre espaço para o conhecimento. Nesta quarta-feira (16/02) começa a Oficina de Teatro com a Cia Curumim Açu para crianças de 4 a 10 anos. As aulas serão realizadas sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 21h. O curso tem duração de 18 semanas e custa R$ 70 por mês.

De acordo com um dos professores, Gustavo Garcia, que é ator e arte-educador, o objetivo da oficina é expandir o repertório cultural dos alunos por meio da linguagem do teatro. “As atividades oferecidas terão como meta trabalhar elementos de comunicação, interação, conhecimento de si na sua individualidade e do outro enquanto integrante de um coletivo”, explicou ele.

Segundo o profissional, serão abordadas ao longo do processo questões que envolvem fazer parte de um grupo dentro de uma determinada sociedade, tais como respeitar as subjetividades e especificidades de cada um. “Queremos ampliar os processos criativos e imaginativos dos alunos, com exercícios que estimulem as qualidades mentais e sensoriais”, ressaltou.

Ao final do curso, os alunos farão uma apresentação do trabalho desenvolvido aos seus familiares.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas por contato telefônico ou WhatsApp com o professor Gustavo (43 99829-5931) ou diretamente na Bilheteria do Teatro do Clubinho nos dias de espetáculo (sexta, sábado e domingo)

Micheli Monge/Asimp