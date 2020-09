Água é o tema do Projeto Ciência e Cultura, vamos brincar?, deste sábado, dia 19/09

Programa vai ao ar às 19h, no Canal do WASH, no YouTube

O Projeto Ciência e Cultura, vamos brincar?, no próximo sábado, dia 19 de setembro, faz um convite especial a seu público: descobrir os motivos que fazem da água um recurso tão imprescindível à sobrevivência da humanidade. “Água é vida, direito, dever e poder”, esse será o tema dos debates com especialistas e que vai pautar todas as atividades do programa.

A educadora ambiental do Cemaden Educação (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Rachel Trajber, é a convidada do físico, Wil Namen, do Movimento Nós Somos a Ciência, e fala sobre a questão da preservação da água e sobre os riscos da poluição para nossos recursos hídricos. O público vai poder entender um pouco mais sobre o ciclo da água e aprofundar conhecimentos sobre a importância da água para o clima e à preservação do planeta, durante essa conversa.

E o Ciência e Cultura traz muito mais! Nossos oceanos e a vida marinha terão destaque, no programa. Namen e a equipe do Projeto foram até Guarujá (SP) e visitaram o Aquário Acqua Mundo. Lá, ele conversou com a bióloga e gerente de Educação Ambiental do Aquário, Silvia Borges.

Neste espaço, que reproduz a vida nos oceanos, ele descobriu as principais curiosidades das crianças, quando entram neste mundo cheio de vida e de cores. A bióloga retratou, também, os riscos da falta de respeito do homem com a água e suas consequências para a vida aquática (animais de águas salgada e doce).

E, nesta semana, a participação das escolas do WASH, no Ciência e Cultura, é direta de Prado Ferreira (PR), onde será apresentada uma experiência para confeccionar pluviômetro. Já ouviu falar deste aparelho? Sabe pra que ele serve? O Programa vai mostrar que é fácil construir um.

As brincadeiras do programa estão por conta da equipe da Cia Cultural Bola de Meia, que promete música e contação de histórias, com muitas surpresas.

O Projeto Ciência e Cultura é uma coprodução do Programa WASH/STEAM, do Movimento Nós Somos a Ciência e da Cia Cultural Bola de Meia, com apoio do Cemaden Educação, Institutos Federais (IFs), Câmara de Deputados e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A proposta do projeto é levar um ambiente de aprendizado da ciência e da cultura, com muita diversão e arte, para todo o público.

Link da página: https://www.facebook.com/programawashsteam

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCySuERkhMctPnxDf6H_gsDQ

Asimp/Programa WASH