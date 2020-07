Aldo Moraes eleito para Academia de Letras do Brasil

O músico, jornalista e escritor Aldo Moraes acaba de ser eleito membro da Academia de Artes, Ciência e Letras do Brasil. O londrinense foi comunicado pelo Presidente da Acilbras, Armando Caaraura, que é maestro e escritor.

Vencedor de prêmios musicais na Europa, Brasil e América Latina; Aldo Moraes tem 7 livros lançados e poemas espalhados por dezenas de coletâneas literárias. Seu poema “Lágrima de mulher” foi premiado em 10 concursos no Brasil, Portugal e Estados Unidos.

Nos dois últimos anos, foi convidado do Festival Literário Londrix; Festival de Poesia de Lisboa; Encontro de poetas em Cuba; Festival Trasnve de poesias e Festival Literário de Santa Teresa e poemas no Sarau da Academia Infantil de Letras e Salão Internacional do Livro de Genebra 2020.

O artista criou o batuque na caixa em 1999 e foi secretário de cultura de Londrina. Em 2017, foi homenageado pelo Congresso Nacional por ter sido premiado no Culturas Populares (Ministério da Cultura) com nota máxima.

Moraes também é membro da Academia Independente de Letras, sediada em Pernambuco e tem contribuído com a regulamentação de politicas públicas para cultura no Paraná, Sergipe, São Paulo e na lei nacional Aldir Blanc.

“ Agradeço à Enoque Cardoso (AIL); Tatiana Azevedo e Armando Caaraura (Acilbras) aos amigos, meus mestres de música e letras e minha amada mãe Maria Helena que sempre me incentivou. Também sou grato ao ex-prefeito Barbosa Neto que me deu oportunidade de mostrar minha proposta de cultura ao me nomear secretário. E ao prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento que faz uma gestão excepcional e que tem uma visão ampla sobre a cultura e o ser humano, foco de seu trabalho” Aldo Moraes