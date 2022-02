Altemar Dutra Jr rememora os sucessos do pai no "Sábado com Maria"

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola comandam mais um "Sábado com Maria" neste sábado (5/2), às 15h, na TV Aparecida. O convidado da vez é o cantor Altemar Dutra Jr, que vai cantar os seus sucessos e relembrar a trajetória musical de seu pai, o saudoso Altemar Dutra.

Filho de Altemar Dutra e da consagrada Martha Mendonça, Altemar Dutra Jr se encantou pelo mundo artístico muito cedo, por influência dos pais. Seu primeiro CD foi lançado em 1997 e a partir daí, realizou shows por todo Brasil e no exterior. Um dos destaques da sua carreira é o álbum gospel "Santo Manto", trabalho que mostra sua versatilidade e seu lado compositor.

No quadro "Homenagem", o cantor vai se unir a Padre Antonio Maria para relembrar sucessos de seu pai, falecido em 1983 e que era conhecido como o maior seresteiro do Brasil e o rei do boleiro. Dono de obras como "Sentimental Demais", "O Trovador" e "Que Queres Tu de Mim", Altemar Dutra fez muito sucesso em países da América Latina.

Já no quadro "Novos Talentos" o convidado é o cantor e missionário católico Lucas Lima. Nascido em São Paulo, o artista começou a cantar aos 11 anos. Atualmente ele atua nas missas e no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Em 2018, Lucas foi vencedor do "Concurso Novo Som", do Hallel de Maringá, com a música "Amor Inigualável". Em 2019, lançou seu primeiro CD e em 2020 foi convidado para compor a música tema do "Hallel Londrina", intitulada "Viva Jesus, a razão do meu cantar".