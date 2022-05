Amigos músicos David Mour e Gabriel Souza realizam show e cada um lança um EP

Os amigos músicos David Mour e Gabriel Souza se uniram para subirem ao palco em um show mais que especial, na próxima sexta-feira (13), a partir das 20h, no Teatro AML, em frente à Concha Acústica. É a primeira vez que os dois dividem o palco dessa maneira. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados pela internet, na plataforma Sympla. Na ocasião, cada um dos artistas lançará seu próprio EP: “Pra te Iluminar” (David Mour) e “Momento Certo” (Gabriel Souza).

Em primeiro lugar, sobe ao palco o músico David Mour, que lançou recentemente o single “A Vida é Boa”. A canção, composta em 2021, produzida em março deste ano e inspirada no filme “Soul”, animação da Disney/Pixar, estará no repertório do show, que conta ainda com outras canções do músico. Entre elas, “Detalhes”, “Impossível”, “Se não é amor” e “Pra te iluminar”. Essa última, inclusive, dá nome ao EP que ele lança neste show. “Estou muito contente de poder trazer ao público esse trabalho que reúne minhas músicas lançadas desde 2020 e que contam uma história, sempre buscando inspirar e mostrar os detalhes da vida”, conta David Mour.

Em seguida é a vez de Gabriel Souza. Músico e psicólogo, Souza, como o artista é conhecido, leva ao palco seu violão e gaita, instrumentos que já se tornaram referência dele. No repertório, “Malemá” – lançada com o próprio David Mour – e “Dois Navios”, além de outras canções que marcam a história de quase dez anos de carreira. O show marca ainda o lançamento do EP dele, “Momento Certo”. “É muito bom poder desenvolver um projeto como esse e lançá-lo num show com um amigo. E já vou avisando que durante o ano lanço mais dois singles com dois outros artistas londrinenses, reforçando a parceria de músicos da cena autoral da cidade”, afirma.

David Mour

Londrinense, David Mour é cantor, compositor, produtor musical e arranjador. Circula pelos palcos desde os 14 anos, mas, lançou o primeiro disco em 2017 (“Estrangeiro”), com dez faixas autorais. Em 2018, o mesmo álbum foi premiado com a Menção Honrosa do Prêmio Embrulhador - Melhores da Música Brasileira 2017, ao lado de artistas consagrados como Hermeto Pascoal, Criolo, João Bosco e Tom Zé. Em 2019, lançou outro EP e, agora, em 2021, lança “Pra te Iluminar”. Formado em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), David Mour também é mestre em Composição de Trilha Sonora pela Universidade de Leeds, na Inglaterra.

Gabriel Souza

Psicólogo, Souza já circula pela cena musical londrinense há quase dez anos. Já participou de edições do Festival Folk de Londrina e do Festival Caminhos do Folk, em Angra dos Reis (RJ). Em 2015, junto com outros artistas, deu vida à festa Chapeleiros, que realizou várias edições no Bar Valentino. Durante a pandemia do coronavírus, produziu o Festival Canto Escondido, com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e que juntou seis artistas independentes da região no palco do Coletivo Espaço Nave. Já teve canção na Mostra de Clipes da FIMS (Feira Internacional de Música do Sul), em Curitiba, em 2021.

Link para compra de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/david-mour-souza-show-de-lancamento/1543879

Fábio Luporini/Asimp