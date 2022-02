“Amor de Outros Mundos” reúne canções e clipes idealizados por artistas de Londrina

Projeto musical infantil contou com a participação de mais de 40 pessoas entre músicos, artistas e instrumentistas; álbum já está disponível nas principais plataformas de streaming

O projeto infantil musical “Amor de Outros Mundos”, integralmente realizado por artistas de Londrina e com a participação de mais de 40 pessoas (entre cantores, instrumentistas, atores, compositores, arranjadores, ilustradores e profissionais de captação e edição de áudio e vídeo) acaba de ser lançado em todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo. O projeto reúne onze músicas inéditas inspiradas no livro “Amor de Outros Mundos: Viajando por Planetas e Dimensões", do escritor Anthonio Magalhães, que dão vida à história dos personagens Luna e Lucas, irmãos gêmeos de 10 anos. Os dois encontram no quintal uma grande surpresa e, a partir dela, são convidados a conhecer planetas, dimensões e amiguinhos das estrelas que irradiam muito amor, numa verdadeira aventura pela Via Láctea.

O álbum completo já está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio, como o Spotify e Deezer. Contudo, as músicas vêm sendo lançadas uma a uma no canal Luze-Luze, do YouTube, desde o final de dezembro: são clipes animados criados pelo artista Fernando Ito, voltados a toda família, que contam com legendas em português, inglês e espanhol. “Esse é um projeto pé vermelho que foi tomando grandes proporções com a colaboração de todos os artistas. Não fica atrás de nenhuma grande produção de grandes capitais e mostra que Londrina possui profissionais e artistas de muita qualidade artístico-musical”, diz Bruno Bazé, idealizador do projeto infantil e da produtora infantil Luze-Luze, responsável pela realização do projeto.

Criação

As canções do álbum foram compostas por Bruno Bazé, com letras feitas em parceria com o próprio escritor Anthonio Magalhães, além de duas músicas instrumentais compostas pelo trompetista Leopoldo Artuzo. Já os arranjos foram feitos pelos músicos Bruno Bazé, Flávio Collins e Caio Freitas, buscando levar o público num passeio musical pela galáxia, explorando várias sonoridades e texturas, como quarteto vocal, quarteto de cordas, quarteto de madeiras e quinteto de metais, além dos instrumentos tradicionalmente mais utilizados na música popular, como violão, teclado, guitarra, baixo e bateria. Algumas canções ainda contam com a participação de um coro de um grupo de crianças, sob a preparação vocal da cantora e regente Monique Kodama, coordenadora e preparadora vocal do Grupo Vocal Entre Nós.

Toda a mixagem e masterização de áudio foram feitas pelo engenheiro de áudio Caio Freitas, no estúdio Overdub Audio. Além das músicas, o projeto também inclui um audiolivro, gravado por atores londrinenses com a participação do escritor Anthonio Magalhães e sua esposa Thais Magalhães. O audiolivro será distribuído pela Secretaria Municipal de Educação nas escolas municipais da cidade de Londrina. "Amor de Outros Mundos" tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e realização da Luze-Luze, produtora infantil da dupla Os Bazés, formada pelos músicos Bruno Bazé e Thais Regina, integrantes de vários projetos musicais e artísticos da cidade.

Projeto musical infantil “Amor de Outros Mundos”

Spotify: open.spotify.com/album/3Oe9mlqrK4HwepPxMS4QWo

YouTube: www.youtube.com/LuzeLuze

Redes sociais: linktr.ee/LuzeLuze

Plataformas de streaming de áudio: https://onerpm.link/312024666744

Marian Trigueiros/Asimp