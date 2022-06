Anastácia e Liv Moraes participam do São João do "Luar do Sertão" na TV Aparecida

O programa "Luar do Sertão", da TV Aparecida, celebra São João nesta terça-feira (21/6), às 19h30, com convidadas ilustres. Padre Paulinho recebe as cantoras Anastácia e Liv Moraes, que vão falar de suas trajetórias e interpretar alguns sucessos.

Conhecida como a "Rainha do Forró", a pernambucana Anastácia é pioneira do ritmo. Cantora e compositora com mais de 60 anos de carreira, ela é considerada a artista mais gravada no forró. Seu maior sucesso é a parceria com Dominguinhos, na canção "Eu Só Quero um Xodó", que já teve mais de 400 releituras. Anastacia contabiliza mais de 500 composições e foi gravada por inúmeros intérpretes. Apenas com Dominguinhos gravou 260 músicas juntos.

Liv Moraes, outra convidada do "Luar do Sertão" desta semana, é cantora e compositora, filha do saudoso Dominguinhos. Ela tem uma carreira de 20 anos com influência de MPB, forró, baião, frevo e outros ritmos regionais do Brasil. A musicalidade e a diversidade de ritmos sempre estiveram presentes no cotidiano de Liv Moraes. Com o álbum "É Você", Liv Moraes recebeu o prêmio de melhor cantora de forró no 6º Prêmio da Música de Pernambuco. Atualmente a artista está viajando com o show "Tem Mulher Nesse Forró?".

Vera Jardim/Asimp