Andirá: Projeto Musicou chega com cursos gratuitos para crianças e adolescentes

Estão disponíveis aulas de iniciação musical, canto coral, violão e percussão; matrículas iniciam a partir de 14 de março e aulas acontecem em abril

A cidade de Andirá (PR) recebe o projeto Musicou!, programa de educação musical que oferece aulas gratuitas para crianças e jovens com idade entre 6 e 18 anos. No total, são 143 vagas disponíveis divididas entre os cursos de iniciação musical, canto coral, violão e percussão. Não há exigência de conhecimento prévio de música e nem de instrumento musical. As matrículas começam no dia 14 de março e os interessados podem se inscrever no núcleo Musicou Andirá, na Rua Odorico Domingues, s/n, bairro Vila Americana e pela internet .

As aulas são coletivas, realizadas no formato presencial, e acontecem no contraturno escolar, às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30. O projeto Musicou! segue todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 exigidos pelas autoridades, como uso de máscara, exceto nas aulas de canto, e disponibiliza álcool em gel nas dependências do núcleo.

Apesar de novo na cidade de Andirá, o Musicou já nasce com sólida experiência em música, educação e desenvolvimento social, pois trata-se de um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura. A Sustenidos é responsável pelo Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Além dos projetos especiais Som na Estrada, MOVE, e os festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil.

“O objetivo da Sustenidos é levar a nossa experiência cultural, educacional e social para outros lugares fora de São Paulo. E continuar mostrando que a música é um poderoso instrumento de identidade, inclusão e transformação”, conta Alessandra Costa, diretora executiva da Sustenidos.

Além de Andirá, outras cidades receberão o projeto Musicou! neste ano, como Fortaleza (CE), Jacarezinho (PR), Porecatu (PR) e Três Lagoas (MS).

A realização do Musicou é feita de forma compartilhada. A Sustenidos entra com a expertise, os profissionais, equipamentos, materiais didáticos e atuação nas áreas administrativa, educacional e desenvolvimento social. E o parceiro, poder público e privado, fica responsável pelo local (espaço e manutenção), fornecimento de lanche e transporte.

Parceiros

De acordo com a prefeita de Andirá, Ione Abib, o projeto Musicou marca a retomada da tradição da cidade em promover eventos musicais. “É uma alegria para nós de Andirá sermos contemplados com o projeto Musicou. Temos a banda municipal, as fanfarras e a Escola das Artes, mas todas essas atividades foram suspensas durante a pandemia, por isso a chegada do Musicou é um momento perfeito para nosso cenário cultural”, destaca.

A CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País e primeira empresa a apoiar o programa por meio do patrocínio a unidade de Andirá, entende a importância do compromisso com as comunidades que se encontram no entorno de suas usinas. “Buscamos participar da vida dessas comunidades de forma positiva, levando cultura, lazer, qualidade de vida e desenvolvimento por meio de projetos que estejam aderentes aos nossos valores. Por isso, para nós, investir em um Polo Musicou significa apoiar um projeto relevante, que transformará a vida de muitos jovens e crianças por meio da música. E permitir que essa transformação chegue à população que vive na nossa área de atuação é gratificante”, disse Salete da Hora, diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil.

Assim, o Musicou mantém a missão dos demais projetos da Sustenidos: promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva da música tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação.

