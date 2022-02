Aos 9 anos, cantora mirim Bianca Frazão faz sucesso com o hit ‘Tá chorando porque?’

Ela tem apenas 9 anos e já está fazendo sucesso na música. Bianca Frazão é paulista e mora na cidade de São Paulo e acaba de lançar o clipe ‘Tá chorando porque?’, produzida pelo Dj Sandrinho.

O hit já está com 200 mil acessos no youtube e caiu nas graças do público, principalmente dos influenciadores digitais que estão se divertindo com o single da garotinha que começou a despontar no cenário artístico com apenas 3 anos de idade.

A carreira de Bianca é toda monitorada pela mãe, Fran Frazão, “Sei que minha filha despertou o dom pra música e pra arte desde cedo, mas priorizamos os estudos, a escola é importante, assim como a carreira que ela quer seguir”, diz a mãe coruja.

A garotinha já participou de vários programas de televisão e ganhou visibilidade ao aparecer no Programa Raul Gil com sua música ‘Minha Balada’ e desde então não parou mais de se destacar no segmento do Funk Teen.

Assista o clipe:

https://www.youtube.com/watch?v=PAq3RvOO9BM