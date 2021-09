Aparecida Sertaneja recebe o cantor Duany e relança o quadro "Tião Carreiro"

O Aparecida Sertaneja desta segunda-feira (13/09) vai ao ar excepcionalmente às 20h, devido ao Tríduo de Nossa Senhora da Soledade. Mariangela Zan recebe no palco da TV Aparecida talentos da música e presenteia os telespectadores com a volta do quadro "Tião Carreiro", após muitas solicitações do público.

O cantor Duany está entre as apresentações do programa desta semana. Nascido em Claraval (MG), Arnaldo dos Reis Morais, o Duany, vem de família artística. O cantor começou a cantar em 1975 com o irmão Gian, da dupla Gian e Giovani.

Seguindo o roteiro de atrações, a dupla Ricardo e João Fernando canta os seus sucessos. Nascidos em Americana (SP), os artistas possuem a música sertaneja como fonte de inspiração e objetivo de vida desde a infância, e seu primeiro CD tem recebido ótimas avaliações.

E o desejo do público do Aparecida Sertaneja foi atendido! A produção reativa a partir desta segunda-feira o quadro "Tião Carreiro". Os artistas que reinauguram o espaço são Café Viola, e Henrique Octávio e Eduardo.

Em outro quadro, o "Encontro Musical", os convidados serão Angélica Sansone e Ivan Lima trazendo os clássicos da MPB.

Vera Jardim/Asimp