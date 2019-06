Apresentação gratuita de Josiane Geroldi abre o Encontro de Contadores de Histórias em Ibiporã

ECOH promoverá apresentações gratuitas e abertas ao público nos dias 6 e 8 de junho, respectivamente no Cine Teatro Padre José Zaneli e na praça Pio XII

O ECOH – Encontro de Contadores de Histórias – chega a Ibiporã nessa quinta-feira, 6 de junho às 19h30, no Cine Teatro Padre José Zaneli com o espetáculo “Foi coisa de Saci” da reconhecida contadora de histórias Josiane Geroldi. A apresentação é gratuita e fará um passeio pelos causos da nossa gente que jura que viu, ouviu e até já prendeu o danadinho na garrafa.

No sábado, dia 8, o encerramento do encontro se dará com uma grande festa aberta para todas as idades na praça Pio XII. As atividades começam às 15h e vão até às 18h. Além de histórias com o Palhaço Arnica, Josiane Geroldi promete uma caça ao saci. Também terão muitas brincadeiras: bets, elástico, amarelinha, e outras, mais oficina de malabarismo e um aconchegante espaço de leitura.

Em Ibiporã o encontro começou no dia 13 de maio com uma oficina da contadora de histórias Dani Fioruci para professores e bibliotecários. Além dessa programação principal, nos dias 6 e 7 o ECOH levará apresentações gratuitas de contadores de histórias no Cine Teatro Padre José Zaneli e também em colégios municipais da cidade para alunos da rede municipal de Ensino Infantil, Fundamental I e APAE. Ao todo serão cerca de 15 apresentações nos 3 dias de evento.

Ibiporã é a segunda cidade contemplada pelo projeto de Circulação de Histórias pelo Norte do Paraná que já passou por Uraí. O projeto é fruto da experiência acumulada nos mais de 8 anos de encontro em Londrina. Conta com o apoio da COPEL, com a parceria da prefeitura de Uraí e com o incentivo do PROFICE - Programa de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria de Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná.

Programação completa:

Josiane Geroldi – Foi Coisa de Saci

Quinta-feira, dia 06 de junho às 19h30 - Cine Teatro Padre José Zaneli

Apresentações para estudantes da rede municipal e APAE

Dias 6 a 7 de junho

Praça das brincadeiras

Sábado, dia 08 de junho das 15h às 18h - Praça Pio XII das 15 às 18h

Além das brincadeiras e oficinas para todos os públicos e idades, apresentações:

Josiane Geroldi – Foi Coisa de Saci

Palhaço Arnica – Histórias de Palhaço

* Todas as atividades do encontro são gratuitas.

NCPMI