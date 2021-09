Apresentado por Marcel Kogos, TV Gazeta estreia o Programa Blitz Musical

Hoje, 11 de Setembro, a Tv Gazeta estreará um novo programa musical em sua grade, o qual promete enaltecer a classe musical, além de abrir espaço para novos talentos.

O Blitz Musical será exibido todos os sábados às 19:30hs e será apresentado por Marcel Kogos, sendo um programa de realização da Espacial Publicidade e Comunicação em parceria com a TV Gazeta.

A atração terá a direção de Jorge Beirigo, e terá como repórter Paty Loureiro. O Blitz Musical vem com atrações e quadros exclusivos para toda a família.

"Queremos unir gerações e estilos musicais com quadros alegres e criativos. Vamos usar a música como poder de transformação, pois a família brasileira merece sorrir", garantiu o diretor Jorge Beirigo.

Nascido na cidade de Santos, Marcel Kogos, tem 34 anos, é apresentador, cantor, compositor e formado em comunicação. Um cara simples, cheio de sonhos e com a música passando em suas veias. Vem de uma família de músicos, onde a mãe é pianista, a bisavó tinha um conservatório em Pirassununga, tocando e compondo com Zequinha de Abreu, compositor de Tico Tico no Fubá.

No programa de estreia Marcel Kogos receberá os convidados, o jornalista e apresentador de TV, Leão Lobo, e também o cantor e jovem tenor Bruno Bioza, que foi finalista do reality musical 'Canta Comigo Teen', apresentado por Rodrigo Faro, na Record TV.

Renato Cipriano/Asimp