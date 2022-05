Arapongas: Nasce “Stefani Pizo” no cenário musical nacional

Além de emocionar o público, quem ouve, não acredita que a dona da voz potente se trata da voz de uma garota de 17 anos e que está conquistando o Brasil.

Quando ela começa a cantar, não demora aparecer na plateia expressões e olhares de verdadeira admiração pela voz afinada e encantadora de Stefani Pizo. Foram anos de preparação para chegar ao grande dia do seu primeiro lançamento nacional com o grande sucesso “Climão De Saudade” (de Mateus Candoti, Ana Nety, Thi Freitas) nesta sexta sexta-feira (13), o que já é considerada pelos especialistas a mais nova estrela do sertanejo, pelo seu carisma, estilo e voz diferenciada.

Stefani que é de Arapongas/PR, apesar da pouca idade, sempre soube onde queria estar: no Palco. Seus primeiros passos foram no projeto de contraturno da escola, onde fez Dança, Teatro e Canto, o que explica toda desenvoltura e segurança no palco. A certeza que tinha o dom para a música veio quando, um cliente do carrinho de lanches da sua mãe, pediu que ela cantasse, enquanto ele comia o lanche com os amigos. Todos ficaram encantados com a voz de Stefani e o empresário ofereceu para patrocinar um curso de canto. Ela aceitou e começou o curso imediatamente.

Por ser menor de idade, não era aceita para cantar nos barzinhos, mas sempre cantava nas festas de amigos e reuniões de família. Até que conseguiu a sua primeira realização, gravar as suas primeiras 3 músicas, com ajuda de um produtor amigo. Muitos fãs acham a sua voz parecida com a da Marília Mendonça, mas Stefani faz questão de frisar, “Apesar de ser fã, esse é o timbre da minha voz, os fãs acham parecida e se identificam. Ela é minha referência e será sempre minha fonte de inspiração”, declara Stefani.

Recentemente, realizou o sonho de cantar com Maiara e Maraisa, que destacaram o talento da Stefani, quando cantou “Estrelinha” e se emocionaram. “Infelizmente não deu tempo de realizar meu maior desejo que era um dia cantar com a Marília, mas, canto para ela quase todos os dias. É minha forma de estar perto dela”, diz Stefani, emocionada, que estará novamente com elas na noite antes do lançamento, nesta quinta-feira (12).

Dona de uma voz potente, firme, diferenciada e um vasto repertório, Stefani é apaixonada pela música sertaneja e se inspira nas grandes vozes femininas da atualidade e espera conquistar o Brasil, fazendo o que ama que é cantar. Após o lançamento, Stefani se prepara para os próximos lançamentos e sua primeira turnê nacional, viajando pelo Brasil.

Lu Pimentel/Asimp