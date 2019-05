Arapongas: Sábado Circense recebe o espetáculo “Qual a graça de Laurinda?”

Dois palhaços disputam o coração de uma palhaça que só existe na imaginação deles

O Sesi Cultura Paraná promove o Sábado Circense na Arena Arte e Cultura do Sesi Arapongas. O projeto, realizado um sábado por mês, promove apresentações circenses para diversão das famílias. Neste mês de maio, o espetáculo “Qual a graça de Laurinda?” ganha destaque na programação do dia 25.

Dois palhaços disputam o coração de uma palhaça que só existe na imaginação deles. Os apaixonados só conhecem a amada por meio de uma foto de jornal. Tudo de improvável que poderiam aprontar para conquistar a donzela foi reunido no roteiro do espetáculo. A dupla arma o circo. Um duelo com armas de água, uma corrida de dois metros rasos, um striptease, uma luta de boxe e até uma aula de balé são algumas das peraltices protagonizadas pelos pretendentes.

A montagem, concebida para todas as idades, é inspirada na linguagem do desenho animado e do clown. Eles contam a história sem falas, apenas com a expressão corporal. O Sábado Circense acontece sempre nos últimos sábados do mês no Arena Arte e Cultura do Sesi Arapongas sempre uma atração de classificação livre, entrada franca e contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível.

Asimp/Sesi Cultura