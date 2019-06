Arapongas: Viagem pelo mundo - Nasrudin, um mestre diferente

O projeto de contação de histórias e oficinas conquista o público do Sesi Arapongas

O projeto “Viagem pelo mundo”, promovido pelo Sesi Cultura Paraná, está em sua terceira parada, que será no Oriente Médio com as histórias de Nasrudin. A edição de junho dessa ação, que promove contação de histórias e atividades para toda a família, acontece no sábado do dia 15, a partir das 16h na Arena Arte e Cultura (Rua Caneleirinho - Vila Araponguinha).

Originário do folclore da Turquia, Nasrudin é um herói que parece ingênuo, mas é mais esperto do que todos os demais. Ele aparece em milhares de histórias, às vezes espirituoso e sábio mas, muitas vezes, também um tolo alvo de piadas.

Depois da contação de história, será realizada uma Oficina de Mandalas em que todos são convidados a participar. É necessário trazer tesoura, lápis e cola. As Mandalas são figuras circulares que ajudam na concentração da pessoa que a faz. Enquanto se cria, é importante ficar atento ao próprio ritmo interno.

O projeto “Viagem pelo Mundo” possui classificação livre e entrada franca. O Sesi Cultura Paraná convida o público a levar um livro novo ou usado para trocar na ocasião.