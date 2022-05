Arte, inspiração e maturidade na obra de Narciso Coppo Filho

Terceiro episódio do programa apresentado por Lia Salvany visa apresentar e preservar a memória de artistas plásticos com mais de 60 anos

Nesta quinta-feira às 19h, o projeto CEFE, Centro de Estudos e Formações para o Envelhecimento, promove um bate papo com o artista plástico de Cambé Narciso Coppo Filho. No programa, apresentado por Lia Salvany, Narciso fala de como começou, suas principais inspirações e sobre sua experiência na Europa. Também sobre o constante desejo de aprender e produzir mais obras mesmo durante o envelhecimento.

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=PVES4vRDUzQ

O programa é o terceiro episódio de uma série que busca apresentar artistas plásticos com mais de 60 anos na cidade de Londrina. O bate papo é gratuito. Para assistir basta acessar o canal do Youtube do Projeto CEFE a partir das 19h desta quinta-feira dia 2 de junho de 2022. O público poderá participar pelos comentários.

Para Lia Salvany esse programa atingiu o objetivo proposto por ter conseguido expressar um pouco da emoção que os artistas sentem ao dedicar suas vidas para a arte. “Ouvir os artistas falando dessa forma, é a finalidade do nosso programa. Eu estou muito emocionada. Isso é para mostrar para as pessoas toda essa beleza, toda essa força, mesmo durante a terceira idade. Precisamos nos inspirar em pessoas assim. Nós estamos vivos.” – Conclui.

No bate papo, Narciso Coppo Filho fala de suas grandes inspirações na arte. E, também, que entende a velhice como um novo momento na vida, repleto de possibilidades. “Sou eu agora neste momento, não quero ser jovem. A gente tem que sempre buscar alguma coisa nova para se fazer. Basta buscar. Não terminou.”- Explica Narciso.

Após a transmissão, o vídeo ficará disponível no Youtube e nas redes sociais do Projeto CEFE.

O programa intitulado Lia Salvany no mundo das artes plásticas é uma realização do Projeto CEFE - Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento - e da Casa de Maria - Centro de Apoio à Dependentes.