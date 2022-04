Artes plásticas, processo de criação e envelhecimento

Quinta-feira dia 21/04 às 19h no canal do Youtube do Projeto CEFE será realizado um bate papo com a artista plástica Lia Salvany

Nessa quinta-feira às 19h ao vivo pelo canal do Youtube do Projeto CEFE, Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento, será realizado um bate bate papo muito especial com a artista plástica de Londrina Lia Salvany. Para assistir basta acessar o link: https://youtu.be/b4RHZL-p-_M

Durante a transmissão, a artista falará sobre como começou, os caminhos que percorreu ao longo de uma vida toda dedicada as artes e também da importância da criação para as pessoas idosas. No decorrer, serão também apresentadas e comentadas diversas obras da artista.

Para a redação, Lia Salvany com seus 78 anos agradeceu o convite e ressaltou a importância da criação para as pessoas idosas. “Me considero uma pessoa muito rica, porque consigo me expressar, eu exteriorizo. Por exemplo, essa fase do bico de pena que eu vou apresentar foi muito dolorosa, mas, eu tinha esse canal para transbordar e me expressar. Por isso que eu falo que sou uma pessoa muito abençoada, muito rica” – pontuou.

Para Dacio Villar o objetivo desse tipo de encontro é apresentar artistas e pessoas idosas inspiradoras em nossa cidade. Ele acredita que novas edições serão feitas com outros artistas. “Queremos encontrar todas as formas com que as pessoas idosas continuam em atividade e encontrando, inclusive, novos caminhos para expressar as suas relações e a sua presença dentro da sociedade”.

O público poderá participar da transmissão pelos comentários. A conversa terá a mediação do coordenador do projeto CEFE Dacio Villar e a classificação indicativa é livre.

O bate papo será realizado pelo CEFE - Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento. Um projeto da Casa de Maria - Centro de Apoio à Dependentes - em Londrina.

Lucas Godoy/Asimp