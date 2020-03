Artistas do reggae nacional se juntam em festival online

O " WebFestival Reggae Brazuca" traz, pra curtir na quarentena, nomes como: Maneva, Onze:20, Planta & Raiz e muito mais de graça e em casa!

O Reggae Brazuca, coletivo composto pelos grandes nomes do reggae nacional contemporâneo, resolveu misturar arte, entretenimento e conscientização em tempos de corona vírus e vai realizar, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril, um festival inteiramente gratuito e online. O festival contará com diversos artistas como: Maneva, Onze:20, Planta & Raiz, Mato Seco, Braza, Tribo de Jah, Marina Peralta, Filosofia Reggae, Adonai, Bloco do Caos, Alma Djem, PH Moraes, Deko, Julies, Arthur Xará, Macucos, entre outros.

"É da filosofia que circunda o reggae music a ideia de união", dizem os organizadores do evento Ale Cazarotto, Lucas Cordeiro e PH Moraes. "Em tempos difíceis como este, precisamos manter a chama da música acesa, mostrar que mesmo com os shows adiados, o processo criativo ainda acontece!", completam. Com essa força coletiva, o Reggae Brazuca promete usar do festival não só para entreter e trazer alento na quarentena, mas também para conscientizar sobre a importância do isolamento social no momento e de que é preciso tomar todos os cuidados para prevenir o contágio e a propagação do vírus.

Formato

Os shows acontecerão ao vivo no Instagram oficial de cada artista, com várias intervenções de outros artistas, imprensa e público! Você poderá assistir e interagir no conforto de sua casa. Todas as novidades do evento, assim como os bastidores do festival, serão trazidas no Instagram do próprio Reggae Brazuca www.instagram.com/ HYPERLINK "http://www.instagram.com/reggaebrazucaoficial"reggaebrazucaoficial.

O festival será realizado em parceria com a Mix Fm de Uberlândia-MG, além dos blogs Mais Brasil e Uma Música Citou, que farão ações e conteúdos diferentes no decorrer das lives.

O WebFestival Reggae Brazuca segue o movimento que vem sendo realizado por diversos artistas de variados segmentos musicais, que vêm tentando ajudar da maneira que conseguem: fazendo música!

Confira a programação completa em primeira mão:

30.03 - Segunda

16h30 - Apresentação @reggaebrazucaoficial

17h30 - Amanajé @amanajeoficial

18h - Marina Peralta @originalmarinaperalta

18h30 - Brazil Dub @brazildub

19h - Maneva @manevaoficial

19h30 - PH Moraes @phmoraesoficial

20h - Filosofia Reggae @filosofiareggae

20h30 - Pedro Angi @pedroangi

21h - Julies @jumazarini

21h30 - Deko @dekoebanda

22h - Pedro Beydoun @pedrobeydoun

22h30 - Good Vibe @bandagoodvibeoficial

23h - Adonai @adonaioriginal

31.03 - Terça

16h30 - Apresentação @reggaebrazucaoficial

17h - Onze20 @onze20

17h30 - Tribo de Jah @tribodejahoficial

18h - Alma Djem @almadjem

18h30 - Brasativa @brasativa

19h - Dom Vinera @dom.vinera

19h30 - Delon @delon.oficial

20h - Braza @onbraza

20h30 - Bloco do Caos @blocodocaos

21h - Tay Galega @taygalega

21h30 - Arthur Xará @arthurxara

22h - Herança Negra @herancanegra

22h30 - Cadu Plumari @caduplumarioficial

23h - Macucos @macucosoficial