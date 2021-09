Essa semana lançamos uma música chamada “Asa de Reserva”, que você pode encontrar no meu canal do YouTube. É uma versão que fiz, de uma canção composta por Dom Giosy Cento, um padre Italiano, e gravei com uma amiga que passou pelo COVID e chegou muito perto da morte. É muito provável que a força da oração e os pensamentos positivos de muitas pessoas, a trouxeram de volta.

A vida é por essência interdependente. Nascemos de um pai e de uma mãe. O pai sozinho ou a mãe sozinha não consegue gestar uma vida.

Ao nascermos somos as criaturas mais dependentes. O nosso crescimento depende do cuidado de alguém. Na medida que vamos crescendo, nos tornamos gente pelos nossos relacionamentos e não nos tornamos nada sozinhos. Precisamos apreender tudo, e isso acontece na relação com os outros.

Precisamos comer e a comida não consegue ser produzida somente por nós; alguém plantou ou transformou o que chega a nossa mesa; precisamos de trabalho, de ferramentas; precisamos de casa; de ruas; de iluminação; de acesso à saúde; de meios de transporte; tudo absolutamentetudo, depende de outros, da colaboração de outras pessoas.

Somos interdependentes, precisamos dos outros. Ninguém sobrevive sozinho. Ninguém encontra sentido para a vida, sozinho. Mesmo se falamos em líderes, precisamos falar de coletivo, de colaboração. Por isso, "Somos todos anjos com uma asa só; e só podemos voar quando abraçados uns aos outros".

Por que a gente, quando se encontra, bate nas costas no outro? Para ver se a asa do outro está lá. Se não estiver, você não voa. E tem gente que passa a vida desprezando a asa do outro. Porque é uma asa feminina ou masculina. Porque é uma asa de alguém que não é da sua área, porque é uma asa de um outro sotaque e tantas outras coisas.

Sejamos parceiros de asas. Sozinho ninguém voa bem ou voa alto. Nosso voo depende de muitas outras asas, e também, depende da asa de Deus, que é a asa maior, que nos faz dar o voo do sentido da vida, voo da segurança, da confiança e da alegria, voo das alturas, vivido na interdependência do amor. Por isso, a canção Asa de Reserva, que você pode escutar e assistir agora no YouTube,expressa esse sentido para cada um de nós.