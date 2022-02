Associação Londrinense de Circo promove a 12° edição do Conexão Cidadã

O Conexão Cidadã surgiu a partir do projeto Arte Educação em parceria com a Secretária de Assistência Social do Município, e busca levar Arte, Cultura e Informação às comunidades de Londrina, através de apresentações artísticas e culturais, Palestras, Lives, Oficinas, Graffitagem e outros. O projeto possibilita aos participantes novos espaços de sociabilidade, de convivência, de fortalecimento de vínculos, garantindo o acesso e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural dos participantes, valorizando comunidades, interagindo e ressignificando espaços públicos.

O projeto conta com mais de dez edições realizadas, e a primeira do ano irá acontecer na Sexta-feira (11) na região norte de Londrina, desta vez estaremos no CRAS Norte B e contaremos com duas oficinas do Palhaço Arnica para alegrar o dia de todos que passarem por lá, uma no período da manhã a partir das 9h30, e no período da tarde às 14h. Também teremos a graffitagem do espaço com educadoras e educandos atendidos pelo projeto, além de parceiros e convidados. Quem passar pelo CRAS nos próximos dias encontrará um “novo espaço” com artes que procuram representar a diversidade de nossa sociedade, e de todos que são atendidos.

As ações são voltadas aos públicos atendidos em cada região, essa atividade será para a comunidade que utiliza o Cras da Zona Norte e contará com um dia repleto de atividades ,que visam fortalecer os vínculos e tornar o espaço um lugar ainda mais acolhedor. Para saber mais sobre o projeto é possível acompanhar a cobertura em nossas redes sociais @circolondrina.

Asimp/Associação Londrinense de Circo