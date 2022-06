Até 29/6: Funarte recebe inscrições para bolsa de pesquisa sobre a ação circense como patrimônio imaterial

​​​​​Em todo o Brasil, dez projetos serão contemplados com R$ 20 mil

A Fundação Nacional de Artes – Funarte está com inscrições abertas e gratuitas para a Bolsa Funarte de Pesquisa para Reconhecimento do Circo como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, até o dia 29 de junho. Com o concurso, a instituição tem como contribuir para identificar, valorizar e dar visibilidade à produção artístico-cultural do circo, além de ampliar a sua produção, difusão e sustentabilidade econômica e social. Serão contemplados dez projetos em todo o território nacional, dois para cada uma das cinco regiões. Cada proposta vencedora receberá R$ 20 mil.

A instituição objetiva, por meio do processo seletivo, selecionar projetos de pesquisa de campo, “baseada nas famílias circenses, suas iniciativas, ações ou atividades de natureza artística e cultural, troca de saberes entre gerações, produção nas localidades, de caráter fixo ou itinerante, em âmbito nacional, que visem à produção de conhecimento no campo das formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações artísticas, o impacto nas localidades e regiões, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações circenses”.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento e envio de formulário on-line.

Acesse o edital e saiba mais aqui

Asimp/Funarte